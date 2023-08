Football : le Stade Lavallois part à l'assaut d'une des Ligue 2 les plus relevées de l'histoire

J-1 avant la reprise du championnat de Ligue 2 de football. Ce samedi, le Stade Lavallois reçoit le SCO d'Angers pour un derby dès la première journée (19h). Tous les matins à 7h05 et 8h35, France Bleu Mayenne, la radio historique des Tango vous propose une série de reportages sur le Stade Lavallois.

"Une mini-Ligue 1"

Une Ligue 2 qui s'annonce être une des plus relevées de son histoire. Beaucoup de prétendants à la montée, beaucoup de candidats au maintien. Ça peut faire mal. Pour Jean-Marc Furlan l'entraîneur du Stade Malherbe Caen, cette Ligue 2 est carrément une "Ligue 1 bis". Et le coach lavallois Olivier Frapolli est d'accord avec lui.

"J'ai regardé les vingt équipes pour voir dans un passé récent celles qui étaient remontées en National et celles qui sont descendues de Ligue 1. Et bien il y a 13 clubs qui descendent de L1 et 7 qui sont remontées en L2, donc ça fait une très très belle compétition. Une mini-Ligue 1 je pense" détaille le Mayennais.

Son calcul peut faire froid dans le dos. Surtout si on est dans la peau un club qui va lutter pour son maintien comme Dunkerque, fraîchement remonté de National. Mathieu Chabert l'entraîneur, n'a qu'une ambition. "De rester en Ligue 2, je pense que tout le monde sera content. Notre projet de jeu ne peut pas être le même que les autres équipes. On va être amené parfois à subir, à souffrir. Mais on va croquer ce championnat à pleines dents".

Les favoris sont prudents

Même les grosses écuries comme Saint-Etienne avancent prudemment en ce début de saison. En conférence de presse, le coach Laurent Battles s'est bien gardé de trop parler de la montée. "Cet objectif final j'en ai pris connaissance. Je le connais, vous le connaissez. Pour autant, aujourd'hui, je suis dans un objectif de démarrer un chemin et de le structurer avec un projet de jeu qui est établi pour pouvoir avancer dans ce championnat" déclare le technicien.

Une Ligue 2 XXL donc. De quoi faire saliver le capitaine du Stade Lavallois Jimmy Roye. "Quand tu regardes ton calendrier tu te dis : "Ah Angers... ah Troyes... ah Caen" ... C'est ma neuvième ou dixième saison en Ligue 2 et j'ai l'impression que c'est une des plus relevées. On va aussi jouer deux fois en Corse, c'est pas facile. Mais on joue au foot pour ces matchs-là" rigole le milieu de terrain.

Nouveauté à la fin du championnat cette saison : le 3e, le 4e et le 5e passeront par des barrages avant d'affronter le 16e de Ligue 1. En revanche derrière, 4 équipe encore une fois descendront en National.