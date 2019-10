Football: Le Stade Lavallois se qualifie...par la petite porte pour le 6e tour de la Coupe de France

Vertou, France

Les Mayennais ont eu recours à la séance des tirs au but après un match nul 0/0, pour se débarrasser d'une courageuse équipe de Vertou.

Dominateurs globalement dans le jeu, Alliou Dembélé et ses coéquipiers n'ont pas su convertir les quelques occasions nettes qu'ils se sont créées. On pense à ce face à face manqué par N'Zuzi seul face au gardien, cette frappe du même N'Zuzi sur le poteau, ces deux ballons repoussés sur la ligne par la défense vertavienne ou encore cette magnifique envolée de Lemaitre sur une non moins magnifique reprise acrobatique de Gendrey.

0/0 à la fin de la prolongation il a fallu s'engager dans l'épreuve des tirs au but et à ce petit jeu les mayennais ont été cette fois très adroit réussissant leur cinq tirs au but. Mais encore faut-il revenir sur un fait de jeu qui a fait bouillir Alban Atonatty l'entraineur de Vertou. Alors que les deux équipes sont à 1/1 après l'échec du Vertavien Hénaff,la réussite du Lavallois Xavier Tomas et celle de Deniaud (Vertou) c'est au tour de Grégory Gendrey de s'avancer. Son tir est repoussé par Lemaitre mais l'arbitre de la rencontre fait retirer le tir au but que Gendrey réussi cette fois-ci. La suite de la série ne changera rien. Sélim Bouadla envoie finalement son équipe au 7e tour.

Selim Bouadla réussit le tir au but décisif © Radio France - Thierry Ruffat

La haie d'honneur des Lavallois pour leurs adversaires malheureux © Radio France - Thierry Ruffat

Feuille de match:

Laval bat Vertou 0/0 (5/4 aux tirs au but)

Tirs au but réussis pour Laval: Tomas - Gendrey - Soares - Gomis - Bouadla

Escales - Latouchent, Carlier (W.Cissé 95e), Tomas, Soares - Cottereau (Gomis 111e), Dembélé (Cap), N'Diaye (Etondé 78e)- Bouadla - N'Zuzi (Camara 104e), Gendrey

Avertissements: Bouadla et Osmond (Ent gardiens)