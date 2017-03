Football, le Stade Montois pour croquer Hyères

23 è journée du championnat de France de CFA. Le Stade Montois 2è, ce samedi soir à 19h à l’Argenté, reçoit Hyères 6è, 7 points derrière.

Encore huit journées à disputer avant le tableau d’honneur. Rodez est solide leader avec sept points d’avance sur le Stade Montois. Lequel compte deux longueurs sur St Raphaël, quatre sur Toulon, sept sur Tarbes et donc également sur Hyères. Les montois peuvent encore espérer rejoindre le virtuel promu ruthénois à la condition d’une fin de championnat en boulet de canon. Et cela commence donc avec la réception des varois de Hyères. Les jaune et bleu azuréens, club centenaire, naviguent entre 3è et quatrième division depuis les années cinquante.

pierre Foix , président heureux du Stade Montois Football

Cette saison à l’extérieur Hyères en dix sorties s’est imposé quatre fois, notamment à Martigues et devant la réserve professionnelle de Nice et Monaco. Les méditerranéens ont également partagé les points trois fois, à Sète, au Pontet et à Marignane. Lors du match aller les montois avait fait match nul 0-0. Les footeux gascons sur leur herbe favorite n’ont lâché qu’à deux reprises devant Colomiers lors de la première journée et face à l’OGC Nice. Mont- de - Marsan deuxième meilleure attaque et troisième meilleure défense.