Le stade Rennais commencera sa phase retour en ligue 1 demain à 17h00 au Roazhon Park contre l'Olympique de Marseille. Des Rouge et Noir, 9ème à la trêve, qui veulent voir plus haut.

Rennes, France

La demi-finale de la coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain arrive bientôt. Dans un peu plus de deux semaines, le mardi 30 Janvier à 21h00. Pour l'entraîneur du stade Rennais, Sabri Lamouchi, c'est pourtant une éternité. "Avant ce match, il y a quatre rencontres de championnat", rappelle t-il, "Ce sont quatre matches importants, avec Marseille, Lille, Angers puis Dijon avant ce fameux match contre le Paris SG. Je veux que mes joueurs se focalisent totalement sur le championnat. Nous avons besoin de points, de continuer à confirmer notre regain". *

Gelin, André, Mexer, Maouassa veulent voir plus haut pour le stade Rennais © Maxppp - Joël Le Gall

Une manière de dire que les joueurs et le staff technique Rennais ne se contenteront pas de la 9ème place du classement, rang où ils ont basculé à la trêve de Noël avec leurs 25 points. "On est gourmands dans le vestiaire, il y a plein de joueurs ambitieux", indique le jeune défenseur central, Jérémy Gelin. "Les places européennes attirent toutes les équipes qui sont en milieu de tableau. On verra comment vont s'enchaîner les matches de Janvier. On verra où on est positionnés après". Avec huit points de retard sur Nantes, 5ème, le stade Rennais n'a déjà plus trop de points à perdre en ce début de phase retour. A commencer dès demain contre l'Olympique de Marseille.