Football : le Strasbourgeois Kenny Lala absent de la liste de Didier Deschamps

Strasbourg, France

Les supporters du Racing devront encore patienter pour revoir un joueur en équipe de France. Le dernier strasbourgeois à avoir porté la tunique bleue, c'est Franck Leboeuf en 1996.

Malgré une très belle saison en club, Kenny Lala n'a pas convaincu Didier Deschamps, qui a sélectionné au poste de latéral droit, le Lyonnais, Léo Dubois, pour les deux prochains matchs. Son absence de la liste fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux.

Il a un problème avec Kenny Lala ou quoi? https://t.co/ryHRhn63wM — Léo Beugniet (@LeoBeugniet) May 21, 2019

Kenny Lala il est dans le 11 type de la saison en ligue 1 mais pas dans la liste de Deschamps #FiersdetreBleus — Bossjo (@Bossjo_88) May 21, 2019

Kenny Lala aura fait une très belle saison. Il aurait mérité une petite sélection quand même. — Santi 🔴⚪ (@_sbn_27) May 21, 2019

Sur le départ cet été ?

Depuis plusieurs mois, le Strasbourgeois espérait être convoqué par le sélectionneur. Avec 9 passes et 5 buts en Ligue 1, il est le défenseur le plus prolifique des cinq grands championnats européens et il fait partie de l'équipe type de Ligue 1 aux trophées de l'UNFP. Courtisé par plusieurs clubs, il pourrait partir cet été même s'il n'y a pas d'offre concrète pour l'instant selon l'un de ses proches.