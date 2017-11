Football : Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de la Creuse

On connaît désormais l'affiche des 8e de finale de la Coupe de la Creuse de Football. Le tirage au sort a eu lieu lundi soir à Saint-Agnant-de-Versillat, le petit poucet de cette compétition. Les matches se joueront les 2 et 3 décembre prochain.

Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de la Creuse de football a eu lieu hier soir chez le petit poucet toujours en course, Saint-Agnant-de-Versillat. Le club de 2e division de district recevra le tenant du titre Aubusson. Bourganeuf va se frotter à l'Entente Guérétoise. Sardent ira défier Gouzon à domicile et Saint-Fiel accueillera La Souterraine. Les matches se joueront les 2 et 3 décembre prochain.

