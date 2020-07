Football : le tournoi final de la Ligue des champions devrait se jouer à huis clos à Lisbonne

L'UEFA a annoncé ce jeudi que le tournoi final de la Ligue des champions se déroulaient a priori à huis clos à Lisbonne, du 12 au 23 août. La capitale portugaise fait en effet face à une recrudescence du nombre de cas de coronavirus, une vingtaine de quartiers de la banlieue nord de la ville sont reconfinés.

"Le Comité exécutif de l'UEFA a jugé prudent de prendre la décision de faire jouer les matches UEFA à huis clos jusqu'à nouvel ordre, a indiqué l'instance dans un communiqué. L'UEFA suit l'évolution de la situation et proposera toute levée totale ou partielle de ces aménagements en temps voulu."

Les phases finales de Ligue Europa et de Ligue des champions féminine, prévues elles aussi en août, en Allemagne et dans le Pays basque espagnol, sont également concernées par cette mesure. Même chose pour les rencontres de qualification pour les éditions 2020-2021 des Coupes d'Europe se déroulant sur un match sec, sans confrontation aller-retour.

Lyon ira bien à Turin

L'UEFA a également confirmé ce jeudi que les huitièmes de finale retour n'ayant pas été joué, comme Juventus Turin-Lyon, se dérouleront sur le terrain de l'équipe devant recevoir, et à huis clos.

Tirage au sort ce vendredi

Le tournoi final de la Ligue des Champions est un format inédit dans l'histoire de la compétition, et fait suite à l'épidémie de coronavirus qui a touché le monde, et notamment l'Europe. Il se jouera sur des matches uniques à élimination directe. Le programme du "Final 8" sera dévoilé ce vendredi lors du tirage au sort des quarts et des demi-finales à partir de 12h.