Football : le Tours FC et le club de Joué-lès-Tours se partageront le stade de la Vallée du Cher cette saison

Cette saison, il y aura des matchs tous les weekends au stade de la Vallée du Cher : le Tours FC, finalement en Nationale 3, et le récemment renommé FC Tours Joué Métropole, en Régionale 1, alterneront chaque semaine. La ville de Tours a donné son accord de principe au club jocondien début juillet, avant la signature d'une convention en octobre.

On ne retire rien au Tours FC.

- Éric Thomas, adjoint au maire de Tours en charge des sports

"On permet à ces deux équipes d'avoir une légitime ambition, assure Éric Thomas. On ne retire rien au Tours FC, il bénéficiera comme chaque année de l'ensemble des terrains d'entraînements qu'ils ont demandé." Il ajoute que deux nouveaux terrains sont en construction et des vestiaires en cours de rénovation, un investissement de 1,5 millions d'euros.

"On apporte de la qualité et du confort au Tours FC" - Éric thomas Copier

Accepter la venue du club jocondien, c'est une manière de pousser le Tours FC vers la sortie selon son président, Jean-Marc Ettori : "une brochette de pseudo-élite tourangelle a décidé de liquider le club et fait tout pour qu'il soit complétement laminé et dépose son bilan".

"C'est plus de la colère, c'est de la nausée que ça me donne" - Jean-Marc Ettori Copier

"Les terrains sont municipaux et ça n'est pas lui [Jean-Marc Ettori] qui en décide, rétorque Éric Thomas, et, je le répète, on ne retire rien au Tours FC." Le FC Tours Joué Métropole jouera une semaine sur deux au stade de la Vallée du Cher mais continuera de s'entraîner à Joué-lès-Tours.

Je ne vois pas comment un club aussi petit que Joué-lès-Tours aura de quoi payer.

- Jean-Marc Ettori, président du Tours FC

Comment les charges seront-elles réparties entre les deux clubs ? "Ce sera partagé, c'est à l'étude et je pense que l'on en délibèrera au prochain conseil municipal, affirme l'élu. C'est mieux d'avoir deux entités parce que ça partage les frais. Je rappellerai que l'an dernier, le prix a été revu à la baisse pour permettre au club de Tours de jouer à la Vallée du Cher."

L'arrivée de du médiatique Omar Da Fonseca comme soutien du club jocondien ne va pas suffire à donner les moyens au FCTJM de jouer au plus grand stade tourangeau, selon Jean-Marc Ettori. "Si on attend le billet de Da Fonseca, on va attendre longtemps, dit-il. D'après mes informations, les Jocondiens attendent toujours 50 000 euros qui ont été promis depuis deux mois. Il ne suffit pas de dire les choses, il faut mettre la main à la poche."

Le FC Tours Joué Métropole ne souhaitait pas s'exprimer ce lundi 18 juillet mais a annoncé vouloir communiquer dans les prochains jours sur l'avenir du club et la saison à venir.