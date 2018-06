Tours, France

Les joueurs du Tours FC, entraîné par René Lobello, ont repris l'entraînement il y a quelques jours pour préparer la reprise du championnat de National, le 3 août prochain. L'effectif a été revu à la baisse et sera modifié d'environ 50%. De nombreux joueurs de l'an passé en ligue 2 sont partis ou vont partir. Sur la trentaine de joueurs professionnels de l'an passé, il n'en reste aujourd'hui que 16. Il y a les 5 retours de prêt, les joueurs qui sont en fin de contrat comme par exemple Miguel qui a signé à Nîmes en ligue 1, et Belkebla parti à Brest. Pour le moment le capitaine Jonathan Gradit encore sous contrat est toujours là. Tout comme Rodéric Filippi ou encore l'attaquant N'Doye. Le directeur sportif du TFC Franco Torchia veut prendre son temps pour recruter. Aujourd'hui avec l'effectif actuel, on peut jouer le milieu de tableau. Mais notre objectif c'est de faire un bon recrutement pour être ambitieux. On veut jouer les hauts de tableau. On va chercher un gardien, un latéral gauche, un défenseur central, un milieu de terrain défensif et un attaquant. Il ne faut pas se précipiter. Il y a encore 7 semaines. C'est jusqu'à la fin du Mercato le 30 août qu'on peut faire des bonnes recrues.

Il faut recruter encore 6 joueurs - Le directeur sportif de Tours FC Franco Torchia

Selon Franco Torchia, il faut recruter 6 joueurs pour jouer le haut de tableau dans le championnat national. Le Tours FC qui ne partira pas en stage cette année et qui rencontrera Laval en amical le 4 juillet.