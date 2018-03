Les footballeurs lensois ont été battus 3/1 hier après-midi chez le leader rémois. La faute notamment à une 1ère période totalement ratée. Le Racing est loin d'être maintenu. On évoque aussi le GP cycliste de Denain et les résultats de basket

15e défaite de la saison pour Lens

S'il n'est pas scandaleux de s'incliner chez le leader de la Ligue 2, certaines attitudes lensoises en première mi-temps posent question. Les joueurs d'Eric Sikora étaient beaucoup trop apathiques et se sont retrouvés menés 2/0 à la mi-temps. Belle réaction après la pause grâce à un but de Zoubir, mais Reims marquait le 3e but. Au classement, le RC Lens est 15e avec seulement...3 petits points d'avance sur le barragiste. La fin de saison sera crispante.

La réaction de l'entraîneur lensois Eric Sikora Copier

GP Cycliste de Denain cet après-midi : des pavés au programme

C'est la 60e édition de cette grande classique régionale. Départ, dans le froid, à 12h15 de Denain avec 200 kilomètres de parcours au programme, dont 20 de pavés. Parmi les équipes engagées : Cofidis et Roubaix Lille Metropole. Le belge Van Aert fait figure de grand favori.

Les résultats d'hier : belle victoire des basketteurs de Gravelines

En Pro A, le BCM est allé gagner à Levallois 88 à 76 et remonte à la 11e place du classement. En Ligue féminine, l'ESBVA a battu Mondeville 61/53 alors que l'Union Hainaut a perdu chez le leader Bourges 72/66.

Pas d'exploit pour les handballeurs de Dunkerque dans le Final 4 de la coupe de la Ligue, l'USDK a été battu sèchement 33 à 26.

Enfin en rallye, le Nordiste Stéphane Lefebvre s'impose à domicile. Il a remporté hier le rallye du Touquet.