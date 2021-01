Les agents pas favorables à des baisses de salaire pour les footballeurs et les entraîneurs

D'abord, les agents ne sont pas très chauds à l'idée d'envisager une baisse de salaire pour les joueurs et les entraîneurs du football professionnel français. Dans un communiqué, l'UASF regrette qu'ils soient "les seuls à qui il est demandé de faire des efforts, alors qu'ils ne sont ni responsables de la pandémie, et encore moins du marasme lié aux droits tv".

L'UASF estime que les footballeurs et coachs ont déjà fait preuve de solidarité et consenti "d'énormes efforts financiers lors du premier confinement". Le syndicat écrit ainsi qu'il "n'admettre une baisse sans des contreparties".

Par ailleurs, alors que l'UNFP (syndicat des joueurs) s'est récemment entretenu avec la LFP et les principaux dirigeants de Ligue 1 et Ligue 2, avant d'inciter les joueurs et coachs à revoir à la baisse leur rémunération, les agents sportifs demandent à faire partie des réunions et à être entendus.