Football : les Bleues ne joueront pas à Sedan

L'équipe de France féminine de football devait affronter la Norvège, l'Islande et la Suisse à Sedan et à Metz du 17 au 23 février prochain. La Fédération française de football a annulé le Tournoi de France.

Le stade Dugauguez de Sedan devait accueillir trois rencontres du Tournoi de France de football féminin les 17, 20 et 23 février prochain. La Fédération française de football annule la compétition amicale après les forfaits de la Norvège et de l'Islande, lié au contexte sanitaire.

Sedan devait accueillir les rencontres France-Islande le mercredi 17 février, Islande-Norvège le samedi 20 février et Islande-Suisse le mardi 23 février. Finalement, seuls les affrontements entre la Suisse et la France auront lieu, à Metz, les 20 et 23 février.