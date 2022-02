Football : les Bleues remportent le tournoi de France organisé en Normandie

Les Bleues ont remporté de nouveau le tournoi de France de football organisé cette année en Normandie. L'équipe de France a battu les Pays-Bas (3-1) ce mardi au stade Océane au Havre. Grâce à un doublé de Marie-Antoinette Katoto et un but sur pénalty de Wendie Renard, les Bleues terminent premières de ce tournoi.

Objectif Euro 2022

"On tire un bilan positif de ce tournoi, trois matchs, trois victoires, des buts, des phases offensives et défensives intéressantes. On n'avait plus l'habitude de voir certaines choses", confie en fin de rencontre Corinne Diacre, l'entraîneuse.

Le reportage avec les supporters. Copier

Désormais les Bleues ont les yeux fixées sur un objectif : l'Euro 2022 en Angleterre. Avant cela, les joueuses de Corinne Diacre vont jouer deux rencontres en avril, qualificatives pour le mondial 2023. Contre le Pays de Galle le 8 avril et la Slovénie le 12.