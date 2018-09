Il y avait six étoiles cumulées sur les maillots des deux équipes. Mais le match n'a pas fait des étincelles...

Paris, France

Les Bleus n’ont pas perdu face à l'Allemagne, c’était le principal objectif pour cette grande première avec le maillot deux étoiles... mais ils n'ont pas gagné et n'ont pas été étincelants. Pour son premier match depuis la coupe du monde de football en Russie, l’équipe de France a fait match nul 0 à 0 hier soir à Munich.

Areola décisif

Un joueur est sorti du lot. C’est le gardien des bleus, Alphonse Aréola, le gardien du PSG, titularisé en l’absence du capitaine Hugo Lloris. Avec cinq arrêts décisifs, dont trois en moins de 10 minutes en seconde période, il a non seulement sauvé les bleus mais il a aussi changé de dimension.

"J'ai eu ce sentiment d'invincibilité et il faut surfer sur cette vague, raconte le gardien après le match, je profite de ces moments, c'était Neuer en face donc j’engrange de l'expérience et j'essaie d'être au niveau". Après trois ans et 29 matchs de l’équipe de France sans jamais jouer, Alphonse Areola a su saisir sa chance.

Ce résultat arrange un peu tout le monde, les Allemands, comme les Français. Mais au stade de France dimanche face au Pays Bas, les bleus seront sans doute davantage attendus au tournant.