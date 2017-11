Coupe de France : Exploit de Moulins-Yzeure, Chamalières sort avec les honneurs

Les chamalièrois (N3) se sont inclinés 1 à 3 ce samedi face à l'AJ Auxerre (L2) à l'occasion du 7ème tour de la Coupe de France. Mais les rouge et blanc ont été méritants et soutenus par un public dévoué !

Après avoir bien résisté pendant la première mi-temps, Chamalières n'a pas pu tenir tête face au club de Ligue 2. La fatigue physique a pris le dessus.

Un but in extremis

Le combat a été acharné et Chamalières n'a rien lâché. Ils se sont battus jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. C'est le défenseur Jordan Tawaba qui a marqué le but dans le temps additionnel. "Quand on voit l'investissement des bénévoles, la présence du public ce soir, il fallait au moins ça, je devais aller jusqu'au bout".

L'entraîneur du FC Chamalières, Arnaud Marcantei a d'ailleurs félicité la ténacité de ses joueurs "Ils sont quand même allés au bout d'eux mêmes donc y'a la fierté d'avoir fait un bon match".

Les jeunes mettent l'ambiance au stade Gardet pour encourager les rouge et blanc ! © Radio France - Lauriane Havard

Plus de 1000 personnes au stade Gardet

Une chose est sûre, les chamaliérois ont pu compter sur les encouragements du public ce samedi soir au Stade Gardet à Cournon d'Auvergne. Malgré la pluie et le froid, un millier de personnes s'est rassemblé dans les gradins. "On s'y attendait à ce score" lance un supporter : "En ligue 2 ils ont une autre organisation, c'est du costaud, mais nous on a quand même montré un beau jeu ce soir".

Les supporters sont venus en nombre © Radio France - Lauriane Havard

C'est une défaite également ce samedi pour le Clermont Foot. Les hommes de Pascal Gastien ont été battu 1 à 0 par Moulins-Yzeure au stade de Bellevue. Le club bourbonnais (National 2) a signé un exploit face aux clermontois.