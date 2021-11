Football : les clubs auvergnats reçus cinq sur cinq au 7e tour de la Coupe de France ?

En attendant l'entrée en lice du Clermont Foot à la mi-décembre, cinq équipes auvergnates disputent ce samedi le 7e tour de la compétition. Parmi elles, les deux petits poucets de Régional 1, le RC Vichy qui défie Andrézieux-Bouthéon et l'US Blavozy qui reçoit le FC Rodez (L2) d'un certain Zidane.

Les clubs auvergnats partis pour s'offrir un 5 à 7 ce samedi ? Entendez par là, les cinq équipes encore qualifiées pour le 7e tour de la Coupe de France de football rêvent de prolonger l'aventure. En attendant l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 et donc du Clermont Foot 63 en 32emes de finale (week-end des 18 et 19 décembre), nos cinq rescapés y croient dur comme fer, même si il faudra un véritable exploit pour certains.

A commencer par les Verts de l'US Blavozy (Haute-Loire). Les pensionnaires de Régional 1 ne pouvaient pas espérer mieux en terme de gros tirage puisqu'ils ont hérité d'une des deux équipes de Ligue 2 de leur groupe : le Rodez Aveyron Football, actuellement 10e de son championnat. L'affiche étant historique pour les carriers (le stade de l'USB n'a pas d'éclairage), le plus grand match de l'histoire du club aura lieu à 17 heures au stade Massot au Puy-en-Velay.

Le match d'une vie... sous les yeux de Zizou ?

Rodez, c'est le club de l'ex-Clermontois Lorenzo Rajot, mais aussi d'Enzo Zidane, fils ainé de la légende Zinedine Zidane, actionnaire du club aveyronnais. Une rumeur court sur la venue de Zizou au Puy-en-Velay. Jean-Luc Marcon, président de l'US Blavozy, ne dément pas. "La sécurité de Rodez l'a téléphoné pour savoir si on avait des places spéciales pour des personnalités. Ils ne m'ont pas dit que monsieur Zidane allait venir, mais on nous pose des questions qui sont bizarres..."

L'US Blavozy va jouer le match le plus important de son histoire Copier

Zinedine Zidane au stade Massot ? On verra bien. Toujours est-il qu'en 62 ans d'existence, l'US Blavozy n'avait jamais connu une effervescence pareil. Depuis le tirage c'est réunion sur réunion pour Jean-Luc Marcon. "Il faut un médecin, cinq secouristes, une entreprise de sécurité... Plein de choses qu'on n'imagine pas. On joue contre des Professionnels et là, ça change de catégorie. On essaie de gérer, mais ça va aller." Coup de l'organisation : 3.000 euros mais il sera largement compensé par la billetterie.

L'US Blavozy va défier les pros de Rodez au stade Massot © Radio France - Olivier Roché

Vichy, l'autre petit poucet

L'autre petit poucet auvergnat, le RC Vichy (R1), sera lui aussi condamné à l'exploit pour atteindre le prochain tour de la Coupe de France (les 27 et 28 novembre). Les Bourbonnais défient Andrézieux-Bouthéon, club de National 2, à 18 heures au stade Darragon.

Le vice-président du club vichyssois et consultant foot de France Bleu Pays d'Auvergne, Thierry Coutard, sait le défi qui attend ses joueurs. "C'est un club qui a des ambitions. On va se contenter de ce 7e tour, maintenant il nous reste à faire une belle surprise. C'est le charme de la Coupe de France. Pourquoi pas ? On a joué des clubs "inférieures les tours précédents, maintenant nous sommes l'outsider et c'est assez sympa à jouer aussi, car il n'y a aucune pression. Ca peut être l'occasion d'un nouveau départ en championnat. La Coupe de France peut être l'occasion de se ressouder autour de ça."

Thierry Coutard, vice-président du RC Vichy Copier

Le week-end dernier, Andrézieux-Bouthéon s'est incliné sur le terrain de Moulins-Yzeure en championnat. Voilà qui devrait donner des idées au RC Vichy qui a pu superviser son adversaire.

Le MYF favori

Sur le papier, le Moulins-Yzeure Foot est le seul des cinq auvergnats à avoir l'étiquette de favori coller sur les maillots au regard du tirage au sort de ce 7e tour de la Coupe de France. Il va falloir assumer ce rôle et venir à bout du CS Neuville (sur-Saône), un club de Régional 2.

Actuellement 4e de son championnat (11 journées) après une courte mais précieuse victoire contre Andrézieux-Bouthéon, le MYF pointe à seulement deux points du leader Bergerac (voir plus bas) et veut jouer sur les deux tableaux. Coup d'envoi à 15h30 dans le Rhône.

Tapis rouge pour les Ponots ?

A monter de monter les marches du palais des festivals, les joueurs du Puy Foot (N2) vont défier l'AS Cannes (N3) sur la pelouse du stade Pierre-de-Coubertin à la Bocca. Les Ponots évoluent une division au-dessus (5e à trois point du leader Bergerac) et ce match a tout du piège.

L'entraineur ponot se méfie. "C'est un tirage difficile, tout le monde connaît le club de nom", analyse Roland Vieira. "Après, c'est une équipe qui fait un très, très bon début de championnat avec un seul but encaissé, pas mal de buts marqués, aucune défaite encore pour l'instant dans son championnat, donc on sait qu'on aura un match compliqué, mais par contre, c'est une belle affiche à jouer et c'est un match plutôt sympa. On connaît pas mal de joueurs parce qu'on a quelques joueurs qui sont passés par le club. C'est un beau match à jouer et une belle affiche de Coupe de France

Quelle ambition s'est fixé le Puy Foot cette saison en Coupe de France ? La réponse du technicien ponot. "Cette année ne gêne pas trop le fonctionnement du championnat, ça permet de garder le rythme. Donc, l'objectif sera de durer le plus longtemps possible et au moins jusqu'à la trêve. Donc essayer encore passer ce tour contre Cannes."

Une première en 10 ans pour Montluçon

Avec la Coupe, le Montluçon Foot s'offre cette saison la plus belle aventure de sa courte existence. Le club est reparti de très bas il y a 10 ans pour se retrouver aujourd'hui en National 3, le niveau qui était celui de l'Étoile des Sports Montluçonnais Football avant sa mise en liquidation judiciaire en mars 2011.

Pour ce 7e tour, les Montluçonnais reçoivent Bergerac, leader de son groupe de National, au stade Dunlop. Le président Claudy Wolff y croit, mais il sait que ses joueurs sont condamnés à l'exploit. "Bergerac est premier de N2. Sur le papier, ils sont supérieurs à nous, mais bon, on a notre chance. C'est du 50-50 au départ. C'est la Coupe de France avec ses surprises (rires). Nous, on est déjà contents d'être là".

Claudy Wolff, président du Montluçon Foot Copier

Le programme des clubs auvergnats