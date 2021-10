Football, les commentaires des stations locales de France Bleu disponibles sur les directs L’Équipe

Dès vendredi 15 octobre, L’Équipe et Radio France s’associent pour proposer aux internautes les commentaires des stations locales de France Bleu sur les directs des rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 de la plateforme L’Équipe.

Vous avez l'habitude de jeter un oeil sur le site ou l'appli de L'Equipe pour suivre le direct de votre équipe de Ligue 1 ou Ligue 2 préférée? Dès ce vendredi 15 octobre, vous pourrez aussi choisir l’antenne locale du réseau France Bleu qui vous intéresse et écouter les commentaires radio de la rencontre. Sur le match Bordeaux - Nantes dimanche à 15h par exemple, il sera possible de suivre la rencontre avec le direct commenté de L’Équipe, mais également d’écouter l’antenne de France Bleu Gironde et France Bleu Loire Océan et ainsi de profiter des commentaires radio.

"Ce partenariat avec L'Equipe est une grande fierté pour France Bleu. Notre présence sur la plateforme de référence de l'actualité sportive est une belle opportunité d'exposer le talent de nos commentateurs sportifs." Erik Kervellec, Directeur de l'information de France Bleu

Les commentaires de France Bleu sur les directs football de L'Equipe

La fonction « Directs » rassemble près de 2 millions de visiteurs uniques chaque week-end et permet aux fans de football de suivre l’ensemble des rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2, minute par minute, avec les commentaires de L’Équipe. Ils peuvent également découvrir les statistiques des rencontres en temps réel.