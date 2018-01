Le FC Nantes reçoit le PSG ce dimanche à 21 heures à la Beaujoire. Plus de 36 000 spectateurs sont attendus. De quoi ravir les vendeurs ambulants de frites et de sandwiches. En tout, 130 personnes seront mobilisées pour la venue des Parisiens.

Nantes, France

"Chez Pépère", "Chez Jean" ou encore "Chez Youss". Ce n'est pas les noms de restaurateurs étoilés mais ceux de vendeurs ambulants les soirs de match à la Beaujoire. Depuis des décennies, ils font le bonheur des supporters qui se rassemblent autour d'une barquette de frites, d'un sandwich ou encore d'un verre de vin chaud. En tout, 19 sont autorisés à officier. Et cela demande, un gros travail en amont. "Il y a surtout deux paramètres à vérifier. L'affluence et la météo" précise Dominique en place à la Beaujoire depuis 1989. En fonction, chacun passe commande à son fournisseur quatre ou cinq jours avant le match.

Environ 2 tonnes de frites consommées par match à la Beaujoire

Pour la venue du PSG, Jean-Yves, vendeur ambulant à la Beaujoire depuis 30 ans, n'a pas lésiné sur les quantités. "J'ai commandé 120 kilos de pommes de terre pour dimanche. C'est de la grosse pomme de terre. Elle vient de la région. Ce sont des produits frais. Pas question d'entendre parler de frites surgelées" précise t-il. Quant au travail, il se fait à la main enfin presque. "J'utilise une éplucheuse électrique. Je fais cela chez moi la veille des matchs. Je mets les pommes de terre dans l'eau. Je les égoutte au stade. Puis, je les coupe et les fais cuire devant les clients" affirme Dominique. "Les frites, c'est le produit le plus vendu car les gens n'en font plus chez eux" reconnaît Jean-Yves.

3/4 de leur chiffre d'affaires réalisés avant le match

A la Beaujoire, chaque vendeur-ambulant paie environ 200 euros par match pour installer son stand. Et selon Youssef, qui exerce depuis une dizaine d'années, tout se joue avant le coup d'envoi. "Nous faisons les trois quarts de notre chiffre d'affaires avant le match. Au coup de sifflet final, les supporters filent rapidement chez eux" reconnait-il. "Les matchs le dimanche à 21 heures, c'est idéal pour nous. Les supporters arrivent vers 18 heures au stade. Ils ont faim. Et ils consomment" prévient Dominique. En tout, les vendeurs ambulants de la Beaujoire emploient environ 130 personnes les soirs de matchs. Leur crainte, disparaître avec la construction du nouveau stade.