Football : les deux repreneurs étrangers du FC Sète ont de grands projets pour le club

Les deux repreneurs du Football Club de Sète ont été présentés aux supporters et à la presse ce vendredi 3 février 2023, alors que les dauphins sont en très mauvaise posture sur le plan sportif : dernier du groupe C de National 2, à dix points du premier non-relégable.

Il s'agit de deux investisseurs étrangers : Salem Ahmed Baobaid venu des Emirats Arabes Unis, et Olatunji Olalekan Mayowa du Nigeria. Le montant de leur investissement dans le club historique n'a pas été précisé, mais la formation sétoise espère s'extirper d'un marasme qui s'éternise.

Cette saison 2022-2023 est très mal engagée, avec seulement deux victoires en seize matchs et la rétrogradation administrative en juillet 2022. Les verts et blancs sortent aussi d'une crise de gouvernance, avec les mauvaises relations entre son président de l'époque, Jean-François Gambetti, et le très investi maire de Sète François Commeinhes. Malgré le soutien appuyé de l'agglomération et de la mairie, la relégation et les tensions en interne ont fait mal au club et fait peur aux sponsors.

Des investisseurs pour tourner la page

Avec l'arrivée de ces investisseurs, le club espère tourner la page, confie le président du FC Sète Yoni Ragionéri : "On est parti de tellement bas avec de telles casseroles que ma plus grande fierté sera d'arriver au bout de ça. il me tarde d'assainir tout ça."

Et les deux hommes sont là pour rester, même en cas de relégation à la fin de la saison. Ils ont un projet pour les Dauphins, explique Laurent Dechaux, le manager général du FC Sète : "On est au moins parti pour sept ans. La première étape, c'est le maintien. Et si on n'y arrive pas, on continuera à construire. La deuxième étape, c'est la National 1. Et d'ici cinq à sept ans, si tout va bien, pourquoi pas être capable de remonter en Ligue 2 ?"

La nouvelle équipe à la tête du club imagine aussi des perspectives touristiques, un écosystème autour du club, et même un projet de groupement de clubs, dont le FC Sète serait la base.