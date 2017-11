Football : les Espoirs battent la Bulgarie 3-0 au MMArena

L'équipe de France espoir n'a fait qu'une bouchée de la Bulgarie ce jeudi soir au MMArena. Les bleuets se sont imposés 3 à 0 grâce à des buts signés Martin Terrier, Olivier Ntcham et Lys Mousset. 4e match et 4e victoire des français qui font un pas de plus vers l'Euro 2019

Et 1 et 2 et 3 zéro ! Les 4700 spectateurs du MMArena ont pu reprendre le célèbre refrain de la coupe du monde 98. L'équipe de France espoir s'est baladée ce jeudi soir en battant la Bulgarie 3 à 0. Mais les Français ont du être patients avant de prendre l'avantage dans ce match à sens unique car en première période les bleuets se sont créés une multitude d'occasions sans les concrétiser. Le gardien bulgare, excellent, a longtemps retardé l'échéance mais il n'a rien pu faire face Martin Terrier qui a ouvert le score à l'heure de jeu. C'est le 7e but de l'attaquant strasbourgeois avec les espoirs depuis le début des qualifications.

Martin Terrier a inscrit son 7e but avec les bleuets depuis le début des qualifications pour l'Euro 2019 Copier

Un match abouti

Malgré un petit relâchement après l'ouverture du score, les bleuets ont ensuite déroulé en inscrivant 2 nouveaux buts. Un magnifique coup Franc pleine lucarne d'Oliver N'tcham (73eme). C'est Lys Mousset, le buteur de Bournemouth qui a clos la marque dans les arrêts de jeu (90+1) après un slalom dans la défense bulgare. Bref un match abouti pour Maxime Lopez le milieu de terrain marseillais car pour la première fois depuis le début des qualifications, la France n'a pas concédé le premier but

Maxime Lopez, le milieu de terrain de l'OM et de l'équipe de France espoir, est satisfait de la maîtrise affichée ce soir par son équipe Copier

4 matchs et 4 victoires, les Français sont évidemment en tête de leur groupe de qualification. Ils rejouent lundi chez leur dauphin, la Slovénie. Les Slovènes qui ont battu jeudi soir le Monténégro 2 à 0, ont 2 points de retard sur les bleuets.