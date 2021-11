Football : les féminines du SM Caen écrasent Cherbourg et affirment leurs ambitions en championnat

Les féminines du Stade Malherbe Caen ont largement dominé la rencontre à domicile à Venoix face à l'AS Cherbourg. Après deux buts inscrits en première période (à la 18e minute par Alizée Leroty, puis à la 27e minute par Manon Dubos), les Malherbistes ont continué à faire pression sur leurs adversaires, jusqu'à un troisième but marqué par Alizée Leroty (86'), portant le score trois à zéro pour le SMC.

"On n'a pas arrêté d'aller les chercher tout le match pour les embêter, les mettre en danger dans leur camp", explique Léa Quinio, milieu de terrain du SM Caen, "on a gardé cette hargne tout au long du match, sans se reposer sur nos acquis alors qu'on menait 2-0 à la mi-temps."

7 victoires en 7 matchs disputés

Du côté caennais, plus d'occasions, plus de possession de balle. La section féminine du SMC, créée il y a trois ans seulement, remporte donc son 7e match sur les 7 au total disputés en championnat. "On s'attendait à être performantes, donc après, il fallait faire en sorte que Cherbourg le soit un petit peu moins, de les faire déjouer aussi un peu parce qu'elles ont beaucoup d'atouts", reconnaît Anaïs Bounouar, entraîneuse des féminines du SM Caen, "mais je pense qu'on a réussi à montrer à l'ensemble du championnat qu'on va être là jusqu'à la fin. Maintenant, il va falloir afficher nos ambitions."

Des ambitions avec forcément en ligne de mire la montée en deuxième division. Mais pour cela, il est encore un peu trop tôt : "Pour monter en D2, il y a des barrages, il faut gagner tous les matchs. Là, on n'a pas joué tous les matchs allers en plus, donc on en est loin", confie l'entraîneuse des féminines du SMC, "on n'aura pas joué Quevilly non plus au mois de janvier donc franchement, ça serait trop dur de nous projeter jusqu'à la fin de saison. On pourra en reparler au moins après avoir fait tous nos matchs allers."

2e tour de Coupe de France contre Brest

L'équipe se projette donc pour l'instant sur la suite du championnat, avec le prochain match contre Ifs le 5 décembre, et bien sûr le deuxième tour de Coupe de France le 12 décembre, contre le Stade Brestois.

Une équipe féminine qui attire des supporters nombreux presque à chaque match, à l'image du Malherbe Normandy Kop ce dimanche 28 novembre. "Quand on voit le nombre de personnes qui étaient aujourd'hui autour du stade, je trouve ça extraordinaire. J'ai été joueuse aussi, dans des divisions beaucoup plus élevées et je n'avais pas autant de supporters !", sourit Anaïs Bounouar. "On se doit d'être respectueuses des gens qui viennent nous voir, de leur donner du spectacle et de porter les couleurs du Stade Malherbe le plus longtemps et loin possible. Je leur donne rendez vous au prochain match à domicile. Ce sera le Stade Brestois et je peux vous dire qu'ils peuvent venir parce qu'on va créer un bel exploit."

Les féminines du SM Caen jouaient sur l'annexe 2 du stade de Venoix à Caen. © Radio France - Marie Martirossian

Avec cette victoire contre Cherbourg, les féminines du SM Caen prennent donc la tête du classement en régionale une.

Un Normandie Sports à réécouter en replay sur le site de France Bleu Normandie.