Football - Les filles de l'Amiens SC battues pour leur retour en D2

Amiens, France

Une première défaite et déjà beaucoup de regrets. Pour leur retour en Division 2 féminine, les filles de l'Amiens SC se sont inclinées (2-1) à la Licorne en ayant pourtant largement dominé la première mi-temps.

Une 2e mi-temps fatale

Pleine d'envie les amiénoises ont souvent bousculé Grenoble pendant la première période grâce à un jeu séduisant, de nombreuses occasions, et un joli but de Tiffany Vassant. "On aurait pu mettre un ou deux buts de plus, on était tellement bien on faisait une très bonne première mi-temps" explique l'attaquante amiénoise, " du coup je pense qu'on est revenue des vestiaires un peu trop confiante en se disant oui ça va on arrive à les balader et puis leur premier but dès la reprise nous a complètement coulées, on a perdu la confiance et on s'est désorganisée".

Andasmas : "On manque de métier"

Les joueuses d'Hicham Andasmas beaucoup plus fébriles et inoffensives ont de nouveau craqué après l'heure de jeu pour concéder une première défaite rageante face à un adversaire sans doute à leur portée mais plus expérimentées selon le coach amiénois. " On manque clairement de métier à ce niveau là, _les grenobloises nous ont eues à l'expérience_, elles ont marqué à des moments clés, ce match qu'on ne doit jamais perdre montre qu'on est en plein apprentissage, mais j'ai confiance en mes joueuses, il faut qu'elles se lâchent!"

