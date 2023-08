Football : les Girondins de Bordeaux viennent en Dordogne pour jouer un match amical contre Clermont

Ce n'est pas la revanche d'une rencontre de Coupe de France. Mais les footballeurs des Girondins de Bordeaux s'apprêtent à fouler la pelouse de Trélissac, en Dordogne. Le club a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'un match amical est organisé au stade Firmin Daudou jeudi 7 septembre à 18 heures. Les Bordelais seront opposés au Clermont Foot, club de Ligue 1.

Une belle affiche qui se déroule pendant la trêve internationale des championnats. Le club espère voir de nombreux supporters dans les tribunes pour y assister.

"Ce n'est pas tous les jours"

Parmi eux, il y aura peut être Anthony Chaumette. Le membre de section Dordogne des ultramarines Bordeaux vient de devenir papa mais plaisante : "je suis en négociation avec la maman pour m'éclipser entre deux biberons !". Pour lui, pas question de rater cette rencontre d'autant que "ce n'est pas tous les jours que les Girondins viennent en Périgord".

Bien sur, le supporter reconnaît que l'ambiance ne peut pas être la même que dans un stade de Ligue 1 ou de Ligue 2 mais il y a des avantages. C'est plus facile de s'approcher des joueurs et on les voit mieux. Anthony se souvient que récemment, pendant la rencontre entre les équipes réserves de Bordeaux et de Clermont, il y avait du public.

"Nous sommes nombreux en Périgord à supporter les Girondins", note le membre du groupe de supporters. Anthony voit en plus un engouement plus important depuis que Bordeaux est en Ligue 2. "Je vois de plus en plus de maillots à nos couleurs, que ce soit chez les petits ou chez les grands", ajoute-t-il.

Faire naître une passion

Pour Anthony, le plus important est de voir de nombreux enfants dans le stade. Le club de Trélissac a annoncé que l'entrée serait gratuite pour les moins de 12 ans. "C'est une bonne chose, réagit le supporter, il faut absolument que des jeunes aient accès à ce type de rencontres". Lui se souvient être devenu un fervent girondin lorsque son école organisait des déplacements en bus pour aller voir l'équipe gratuitement.

"Bordeaux, c'est le club le plus important de Nouvelle Aquitaine, j'espère que des passions vont naître jeudi prochain pour qu'on soit nombreux à soutenir les Girondins dans les prochaines années", conclut Anthony Chaumette.

L'entrée pour les plus de 12 ans est à 5 euros. La buvette et la restauration sont prévues sur place. Coup d'envoi de la rencontre : jeudi 7 septembre à 18 heures, au stade Firmin Daudou.