Football : les Lyonnaises championnes de France grâce à leur victoire (1-0) contre les Parisiennes

Les footballeuses lyonnaises ont décroché, dimanche leur 15e titre de championnes de France, parachevant leur saison de reconquête en D1 par un nouveau succès marquant chez leurs rivales parisiennes (1-0), qui ouvrent une période de reconstruction.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'épilogue d'une saison de reconquête pour l'OL

Le match entre le PSG et l'OL était l'affiche la plus attendue de la D1 féminine, celle qui cristallise le plus les tensions, celle qui résume aussi l'écart qui sépare le champion de son dauphin. La saison dernière, pour la première fois en quinze ans, le champion s'appelait Paris et le dauphin Lyon, conséquence d'un rééquilibrage progressif des forces en présence ces dernières années dans le football féminin français. Mais l'OL, piqué au vif par cette déroute inhabituelle, a rapidement su rebondir : le voici, 24 mois plus tard, de nouveau en haut de la hiérarchie hexagonale, huit jours après avoir renoué avec le bonheur d'un titre en Ligue des champions, le 8e de sa grande histoire. Cette semaine a en effet démarré par un succès flamboyant (3-1) face au FC Barcelone, tenant du titre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La victoire offerte à Lyon par un but dès la 3e minute

Les lyonnaises terminent donc leur saison par cette victoire au stade Jean-Bouin, face à un PSG au plus mal. Dès la 3e minute du match, Catarina Macario a marqué un but et donné la victoire à son équipe. Les Parisiennes ont tenté de réagir au retour des vestiaires et Karchaoui n'était pas loin d'égaliser, mais elle a trouvé la barre transversale d'Endler.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une saison désastreuse pour le PSG

Le PSG, tout de même vainqueur de la Coupe de France, va devoir tout reconstruire, ou presque : son entraîneur Didier Ollé-Nicolle a été mis à l'écart après un "geste déplacé" envers une joueuse, l'affaire de l'agression de Kheira Hamaroui n'en finit plus de polluer le vestiaire, et des changements d'envergure sont déjà attendus dans l'organigramme de la section féminine.