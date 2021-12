Football : tous les matchs amateurs prévus en Alsace ce week-end reportés

Le district d'Alsace de football a décidé de reporter à une date ultérieure toutes les rencontres prévus ce week-end dans la région. Deux raisons invoquées pour ce report général : les conditions météo et la recrudescence des cas de covid-19.

Il n'y aura pas de matchs de niveau régional ce week-end en Alsace. Le district d'Alsace a annoncé vendredi 10 décembre le report des rencontres prévues les 10, 11 et 12 décembre dans la région, à cause des conditions météo et de la recrudescence des cas de covid-19.

L'avenir des rencontres décidées la semaine prochaine

Sont concernées par ce report, l’ensemble des rencontres vétérans, seniors et jeunes prévues en extérieur (compétitions féminines et masculines) prévues ce week-end.

Pour motiver sa décision, le district évoque "les conditions météo actuelles et l’état des terrains", "les prévisions météo très négatives pour les jours à venir" ainsi que la "situation sanitaire dégradée".

C'est en début de semaine prochaine que les commissions "statueront sur le devenir des rencontres à enjeu pour la seconde phase".

Le district a également décider d’annuler tous les plateaux de futsal d’animation et futsal de Noël (U7/U9/U11 filles et garçons) organisés sous sa direction, jusqu’au 2 janvier 2022 (fin des vacances scolaires).