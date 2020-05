La ligue de Bretagne de football a officialisé les montées et descentes, à l'issue de cette saison 2019/2020 arrêtée en raison du coronavirus.

Football : les montées et descentes actées par la Ligue de Bretagne

De nombreuses semaines après l'arrêt des championnats amateurs, en raison de la pandémie de coronavirus, la Ligue de Bretagne de football a officialisé les montées et les descentes à l'occasion d'un comité de direction, ce lundi.

Les accessions et relégations sont à retrouver en détail, sur ce document mis en ligne sur le site de la Ligue.

La réserve de Saint-Brieuc monte aussi

Dans le litige qui opposait l'US Montagnarde et la réserve du Stade Briochin pour la dernière accession en N3, la Ligue a décidé de trancher en faveur des Costarmoricains. La réserve de Saint-Brieuc monte donc, comme son équipe première, et accompagne la Saint-Pierre de Milizac de Bruno Grougi et Guipry-Messac.