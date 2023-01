Football : Les premiers mots du nouvel entraîneur de l'OGC Nice, Didier Digard

A 36 ans, Didier Digard, va entraîner l'OGC Nice. Pour l'ancien milieu du GYM de 2010 à 2015, c'est une fierté de prendre ce poste. Didier Digard est nommé entraîneur jusqu'à nouvel ordre. En conférence de presse ce mardi midi, Didier Digard a expliqué que ce qui était important pour lui c'est d'être proches de ses joueurs et juste. Le nouvel entraîneur des Aiglons cherche l'unité de son groupe, il espère aussi que ses joueurs vont prendre du plaisir.

Un entraîneur sans pression

Didier Digard a été présenté par le président du GYM, Jean-Pierre Rivère et par le directeur sportif, Florent Ghisolfi. Les deux dirigeants ont expliqué que Didier Digard n'avait pas de pression de résultat pour cette fin de saison. Le plus important est de redresser la barre, de construire les fondations du club et de bâtir l'avenir. Le but de ce changement d'entraîneur est de redonner de l'oxygène au club a précisé le président du GYM. Jean-Pierre Rivère précise que cette saison, les Aiglons sont à côté, ça peut arriver ajoute le dirigeant niçois. Le plus important c'est de préparer l'avenir.