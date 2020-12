Football : les priorités de Pascal Tranquille, nouveau président du district de la Somme

Pascal Tranquille a pris les rênes du District départemental de football de la Somme ce samedi 5 décembre.

Crise sanitaire oblige, le nouveau président s'est installé dans des conditions particulières : pas de réunion publique mais une Assemblée Générale organisée en visioconférence depuis le siège du district à Amiens. L’occasion quand même de succéder à Marcel Glavieux, qui ne s'est pas représenté après 33 ans de mandat.

Plus de dirigeants de clubs dans les commissions

Pascal Tranquille a été investi pour un mandat de 3 ans et demi jusqu’à la mi-2024. Parmi ses chantiers, ceux "malheureusement liés à la Covid”. “Il va falloir que l’on ne perde pas de club, et accompagner des dirigeants agacés par rapport aux consignes gouvernementales contradictoires” a souligné ce samedi sur France Bleu Picardie le nouveau président, qui était l'invité de la soirée sport autour de la victoire de l'Amiens SC à Rodez (2-1).

La crise du bénévolat dans le foot amateur continue son chemin, elle qui avait déjà commencée avant le coronavirus.

“Nos clubs disparaissent petit à petit de nos campagnes, on va renforcer notre présence auprès des clubs, notamment dans le Santerre, le Vimeu, le Ponthieu ou l’Amiénois” promet Pascal Tranquille. Comment ? En faisant rentrer plus de dirigeants de clubs dans les commissions du district de la Somme.

La composition de ces commissions sera détaillée à la mi-décembre lors d’une réunion avec le comité directeur. ”On espère repérer des gens pouvant nous apporter une connaissance footballistique" imagine le nouveau président.

“On va renforcer notre présence auprès des clubs, notamment dans le Santerre, le Vimeu, le Ponthieu ou l’Amiénois” Pascal Tranquille

Suivre les consignes sanitaires pour une reprise rapide

Pascal Tranquille prépare déjà avec les clubs la reprise des entraînements, pour l’instant sans contact. Une reprise “compliquée”, si il n’y a pas de retour à la compétition. “C’est ce qui intéresse tout le monde” appuie le successeur de Marcel Glavieux.

Pour l’heure, la reprise des compétitions pour les clubs amateurs (dans la Somme comme ailleurs en France) est fixée au 20 janvier. Une date susceptible d'évoluer : et pour que cette reprise se fasse le plus rapidement possible Pascal Tranquille appelle à la citoyenneté des acteurs du foot samarien : “si n ont des comportements citoyens en ces temps de crise, comme ne pas utiliser les vestiaires, on aura peut-être une bonne surprise en reprenant rapidement la compétition.”

“On aura peut-être une bonne surprise en reprenant rapidement la compétition" Pascal Tranquille

Renforcer la formation

Sur le plan strictement sportif, Pascal Tranquille espère aussi une progression du niveau des clubs samariens, avec deux clubs pour l’instant au-dessus de la Régionale 1 : l’Amiens SC en Ligue 2, et l’AC Amiens, en grande difficulté en Nationale 3, avec six défaites en six matches. Pour le nouveau président du District, il faut appuyer et renforcer la formation des joueurs, “mais aussi des éducateurs, arbitres et dirigeants.”

Autre piste, aider à l'installation de nouveaux terrains synthétiques, surtout destinés aux entraînements, afin de préserver les terrains en herbe pour les matches en compétition.

Une chose est sûre, un troisième confinement serait “catastrophique” pour les clubs samariens, dans une saison qui va déjà être rétrécie, avec la perspective de play-offs pour terminer les championnats dans la Somme.