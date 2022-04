Football National : les quatre à la suite pour la Berrichonne face à Annecy ?

Pour continuer à espérer et se rapprocher encore plus du podium, les footballeurs de la Berri ont une très belle occasion chez eux. Ils doivent pour cela battre Annecy, un prétendant à la montée en Ligue 2, ce vendredi 22 avril, ce qui leur permettrait de signer quatre victoires de suite !

Avec neuf points de prix sur neuf possibles, les footballeurs de la Berri ont-ils trouvé la bonne carburation ? La réponse sur ces trois derniers matchs est clairement oui. Depuis que l'entraineur de la Berri, Mathieu Chabert a décidé de se plus de projeter sauf à J+7, la recette fonctionne à merveille : "notre objectif est ni plus ni moins d'aller chercher une quatrième victoire face à Annecy, sans se prendre la tête, indique Mathieu Chabert, entraîneur de la Berri. Nous allons essayer de faire ce que l'on fait depuis trois matchs avec beaucoup d'envie et de détermination".

Annecy est en pleine carburation et se dirige à ce rythme en Ligue 2

La tâche s'annonce cependant une fois de plus difficile face à des Annéciens qui occupent la deuxième place au classement avec 57 points et un total de 16 victoires pour seulement cinq défaites ! Qui plus est, les savoyards tournent en ce moment à plein régime : lors de leurs six derniers matchs, ils se sont imposés à cinq reprises ! Mais les Berrichons restent eux aussi sur une série plus qu'intéressante. Les joueurs de Mathieu Chabert, qui avaient la tête au fond du seau après leur défaite surprise 1 à 0 face à lanterne rouge Boulogne-sur-Mer, ont parfaitement redressé la barre. Ils occupent la cinquième place à deux petits points du troisième Villefranche-Beaujolais et à six points d'Annecy, l'adversaire de ce vendredi soir.

Le capitaine Opa Sanganté suspendu

Pour continuer à bien carburer La Berri doit compter sur un onze de départ performant. A une exception prêt, ce sera, ce vendredi soir, le même onze que lors des trois derniers succès. Seul Opa Sanganté est absent, suspendu. Il sera remplacé numériquement par Ferris Ngoma, tandis que Yannick Mboné portera le brassard de capitaine.

Après ce match les footballeurs de la Berri enchaîneront la semaine suivante sur une deuxième rencontre déterminante pour une éventuelle montée en Ligue 2 : un déplacement sur la pelouse de l'actuel troisième du classement et donc en place de barragiste Villefranche-Beaujolais. Ce sera le vendredi 29 avril. Il faut donc tout faire avant cette rencontre pour que l'écart avec les rhodaniens reste, au maximum, à 2 points.