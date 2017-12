Patrice Garande, entraineur du SM Caen

Le premier regret c'est d'être éliminé. L'équipe a montré qu'elle était venu pour se qualifier. Globalement, on a fait le matchq eu l'on voulait faire, après il nous a manqué de l'éfficacité, on a encore eu des situation qui auraient pu nous percerette d'ouvrir le score. Ça aurait pu changer le match. On fait une erreur sur le premier but, et il y apeut-être une faute sur le deuxième... même si le but de Falcao est superbe? Ce qui me plait surtout, c'est que les joueurs n'ont jamais abdiqué. On a continué à jouer de l'avant, à évoluer assez haut mais à l'arrivée on est éliminé.

Frédéric Guilbert, défenseur du SM Caen

Offensivement, on a moins de réussite, on y arrive un peu moins. Après c'est aussi à nous d'aider plus nos attaquants, de les accompagner c'est un travail d'équipe. On se repose un peu trop sur Ivan Santini et Ronny Rodelin et tout le monde peut y aller de son but et de sa passe décisive. C'est négatif en ce moment parce qu'on ne gagne pas nos matchs mais on essaye de mettre des ingrédients pour y arriver. Il y a des choses qui me chagrinent un peu, certaines personnes et leurs façons d'analyser les matchs. On donne tout, on reste le stade Malherbe de Caen. Maintenant, on fait abstraction de ça et on va essayer de le montrer dès ce weekend qu'on est là pour gagner.

Jonathan Delaplace, milieu de terrain du SM Caen

On a eu quelques situations qu'on n'a pas très bien gérées, après ils ont marqué et c'est devenu un peu plus compliqué, ils ont eu la mainmise sur le jeu. Après je pense qu'on a jamais abandonné, on a été les presser haut, mais Falcao nous tue en mettant ce magnifique deuxième but. Offensivement, on n'a pas été bon dans le dernier geste, c'est ce qui nous a manqué ce soir, l'efficacité offensive. Dans l’ensemble, c'était un match correct où on a mis en difficulté Monaco mais leur talent a fait la différence. On ne joue pas les matchs pour les perdre même si le contenu est bon, il va falloir retrouvé de l'efficacité offensive, c'est là où la différence se fait.