Football : les repreneurs du CS Sedan-Ardennes, relégué en Régionale 1, saisissent le Conseil d'Etat

"On ne peut pas en rester là !". Le banquier d'affaires rémois Guy Cotret, qui souhaitait reprendre le CS Sedan-Ardennes associés à d'autres investisseurs annonce qu'il saisira le Conseil d'Etat suite au rejet de la requête du club de football sedanais par le tribunal administratif de Paris .

ⓘ Publicité

En effet, ce mardi 8 août, le juge des référés a validé l'exclusion des championnats nationaux prononcée par les instances de la Fédération française de football. Le tribunal ne reconnaît pas le caractère urgent de la saisine et mentionne que les intentions de financement produites devant la DNCG et le Comité exécutif de la Fédération française sont insuffisantes et, pour beaucoup, conditionnelles.

La décision du tribunal contestée

"C'est complètement faux et archi-faux ! Et on va le démontrer", s'indigne Guy Cotret qui annonce son intention de recourir au Conseil d'Etat. "On rembourse la dette et c'est tout le contraire qui est écrit (NDLR : dans le jugement). Dire qu'on n'a pas les fonds alors qu'ils sont sur un compte CARPA d'avocat ! On ne nous a même pas demandé de justifier l'existence de ces fonds !", s'emporte celui qui a été président du Paris FC et de l'AJ Auxerre.

Guy Cotret assure avoir construit un budget prévisionnel de plus de 3 millions d'euros pour la saison 2023-2024 permettant de dégager 300 000 euros de bénéfices. "Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ?", interroge le banquier d'affaires.

L'investisseur se dit d'autant plus "écoeuré" que le FC Sochaux, dont le dossier avait été retoqué par la Direction nationale du contrôle de gestion des clubs, doit être reçu de nouveau ce vendredi par la Fédération française de football pour défendre son repêchage en National 1.

La saison 2023-2024 peut-elle encore être sauvée ?

Le championnat de National 1 reprenant ce vendredi 11 août, il semble très improbable qu'une décision du Conseil d'Etat intervienne à temps. "Le Conseil d'Etat, ça va assez vite", réplique pourtant Guy Cotret qui se souvient avoir obtenu gain de cause en un peu plus de trois semaines auprès de cette juridiction en 2015. Alors président de l'Union des clubs de football professionnels, il contestait la décision de passer de 3 montées à 2.

Ballotée de décision en décision depuis le début du mois de juin, la communauté d'amoureux du CSSA n'ose plus croire à un invraisemblable retournement de situation. La saisine du Conseil d'Etat peut-elle avoir une incidence sur la saison sportive ? La réponse du maire de Sedan, Didier Herbillon, est catégorique : "Bien sûr que non ! Bien sûr que non ! Mais si le Conseil d'Etat nous donnait raison, nous demanderions des dommages et intérêts".