Football : les saisons de Ligue 1 et Ligue 2 officiellement arrêtées, Niort 18ème et maintenu

Fin des championnats, PSG et Lorient champions, deux descentes et montées entre Ligue 1 et Ligue 2 : l’annonce officielle de la Ligue Professionnelle de Football est tombée. Niort termine 18ème et valide son maintien.