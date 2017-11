Football : les supporters brestois et lorientais, entre autres, prévoient des actions en tribune ce weekend

33 groupes de supporters de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 prévoient des actions en tribune ce weekend. Ils contestent une "répression disproportionnée." Parmi les signataires, les Merlus Ultras, les Celtic Ultras et les Ultras Brestois.

"Jouir de notre liberté de supporter." Voilà le message que souhaitent faire passer les Ultras de l'hexagone. Ils contestent notamment des interdictions de stade de plus en plus fréquentes, et l'interdiction des fumigènes. Au total, 33 groupes de supporters signent ce communiqué, notamment le Collectif Ultras Paris ou encore les Green Angels de Saint-Etienne.

Le communiqué

Le communiqué des 33 groupes de supporters.

Brest reçoit Sochaux vendredi soir au stade Francis Le Blé. De son côté, Lorient va à Valenciennes.