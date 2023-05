Football : les supporters du FC Rouen pourront-ils aller à Evreux ?

Le FC Rouen jouera-t-il la saison prochaine en National, la troisième division française ? La réponse pourrait bien être positive et définitive dès ce samedi 13 mai, après le déplacement à Evreux. Si le FCR s'y impose, pendant que son dauphin, le Racing, qui jouera en même temps, ne gagne pas son match contre l'équipe réserve de Guingamp, les Diables Rouges valideront leur accession et leur titre en N2. La promesse d'une belle fête lors d'un derby normand ?

Une décision qui tarde

La préfecture de l'Eure ne l'entend pas de cette oreille. Elle a prévenu, dès la semaine dernière, les deux clubs, de difficultés d'organisation et de sécurisation de cette rencontre. On se souvient de graves échauffourées opposant ébroïciens et rouennais , en 2019, lors d'une rencontre de National 3 entre les deux clubs. Le FCR a communiqué la décision d'un huis-clos à ses supporters pour cette rencontre de samedi prochain. Un peu trop rapidement. L'arrêté est "toujours en cours de rédaction" indique la préfecture euroise, évoquant des "détails juridiques" à ficeler. Elle précise qu'elle n'a pas de date limite pour le publier.

Impossible d'affirmer, à cette heure, que ce match se déroulera donc à huis-clos, ou seulement en l'absence des supporters rouennais, appuie la préfecture, dont l'arrêté pourrait être contesté par des associations de supporters. D'où peut-être une volonté de le publier le plus tard possible. "Assez facile de comprendre pourquoi la préfecture de l'Eure veut les [supporters rouennais] interdire de déplacement à Evreux", tacle ironiquement l'Association nationale des supporters sur Twitter, au-dessus d'une vidéo de supporters rouennais en train de chanter au stade Diochon.

"On voudrait juste être fixés, explique Grégoire Meurice, président des Culs rouges, fédération de supporters du FCR. C'est typique des gens qui ne savent pas faire : ils ne prennent pas de décision. Cela pourrait être simple : on veut juste savoir si l'on peut venir."

Le club d'Evreux penche pour un huis-clos

L'arrêté devrait être publié ce jeudi 11 mai, et devrait entériner la décision d'un huis-clos. C'est ce que pense le FC Rouen, comme l'Evreux FC, qui évoque des contraintes de sécurité : notamment la difficulté d'accueillir entre 1.500 et 2.000 supporters au stade Mathieu Bodmer. Le coût des équipes de sécurité pourrait aussi s'avérer très important. Le club ébroïcien, à la lutte pour son maintien sportif, a pensé délocaliser la rencontre au stade de Pacy-Ménilles, mais cela s'est avéré impossible en raison de contraintes de calendrier.

Les supporters rouennais vont donc devoir rester à la maison ce samedi, ou alors se réunir pour regarder le match, qui sera retransmis en vidéo par le FCR, commenté par le consultant football de France Bleu Normandie, ancien entraîneur des Diables rouges, David Fouquet. Le Novick's Stadium, bar de la ville, a annoncé le diffuser.

Le FC Rouen aura donc une première balle de match ce samedi, sans son public. Peut-être préférera-t-il que le Racing Club de France s'impose lui aussi et plier l'affaire, on l'espère, la semaine prochaine, à domicile, contre Chartres.

Evreux FC 27 - FC Rouen, ce samedi 13 mai à 18h.