Football : Les U12 des Girondins de Bordeaux représentent la France à la Coupe du monde

La Danone Nations Cup, coupe du monde des moins de 12 ans, débute ce samedi à New York. Comme en 2014, la France est représentée par les Girondins de Bordeaux, qui avaient remporté la finale nationale au mois de juin.

Pour eux, c'est un rêve qu va se réaliser. Certains d'entre eux n'étaient jamais sortis de l'Hexagone, mais les moins de 12 ans des Girondins de Bordeaux sont à New York, pour représenter la France à la coupe du monde. Vainqueurs au mois de juin, de la finale nationale, organisée au Haillan, ils ont donc gagné le droit de s'habiller en bleu-blanc-rouge pendant trois jours. Une aventure extraordinaire forcément, d'autant qu'elle rassemble plus de 400 enfants, garçons et filles, issus de 32 pays différents. Une compétition parrainée par Zinedine Zidane et l'ancienne internationale américaine Amy Wambach. En 2014, à Rio de Janeiro, les Girondins y avaient déjà participé, et avaient terminé en 9e position.

Au programme pour les Girondins, qui représenteront donc la France, trois matchs de poule samedi face aux Etats-Unis, la Russie et au Maroc, avant une éventuelle qualification pour les huitièmes de finale. L' objectif de l'entraîneur, Guillaume Tanascecu est "avant tout de prendre du plaisir. Mais nous sommes des compétiteurs, alors nous espérons une qualification en quarts de finale". Si les deux premiers jours, les équipes s'affronteront au centre d'entraînement Red Bull, le dernier jour, dont les demi-finales et la finale, se disputeront dans la prestigieuse Red Bull Arena, enceinte de 25 000 places.