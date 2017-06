Football : Les Ultras des Girondins fêtent leurs trente ans au stade Chaban Delmas

Les Ultramarines s'installeront de nouveau dans le Virage Sud de l'ancien Parc Lescure ce samedi. Le principal groupe de supporters bordelais organise son anniversaire, et veut faire revivre au public les meilleurs moments de l'histoire des Girondins.

Deux ans après avoir célébré en grande pompe le dernier match à Chaban Delmas, avec l'opération Adieu Lescure, les retrouvailles des Ultramarines avec leur ancien terrain de jeu seront tout aussi festives, ce samedi. Pour célébrer leur trentième anniversaire, qu'ils ont déjà fêté tout au long de la saison en déployant plusieurs tifos, les supporters girondins organisent plusieurs animations au stade.

Comme avant un match à domicile, ils arriveront au stade dans l'après-midi, et, comme avant un match, ils prévoient un "coup d'envoi" à 20 heures. Entre temps, plusieurs animations sont ouvertes gratuitement au public. Des activités ludiques sont au programme, comme par exemple un baby-foot géant pour les enfants. Les spectateurs pourront aussi revivre des grands moments de l'histoire du club, avec exposition de photos et de maillots. Il sera également possible de visiter l'intérieur du stade, notamment son fameux tunnel, le plus long d'Europe.

Le programme de l'après-midi festive oragnisée par les Ultramarines. - Capture d'écran Ultramarines

A 20 heures, donc, une cérémonie sera organisée par les Ultramarines dans le Virage Sud, en compagnie des groupes de supporters partenaires, comme ceux de Saint-Etienne, Parme, de l'Athletic Bilbao ou du Bayern Munich. La soirée se poursuivra autour d'un buffet, qui affiche déjà complet. Plusieurs centaines de personnes sont attendues à l’intérieur et autour de l'ancien Parc Lescure.