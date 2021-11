Football, Ligue 1, 13e journée : Le Clermont Foot en favori face à Saint-Etienne ?

Même s'il n'est que 15e, le Clermont Foot s'avance avec plus de certitudes que l'AS Saint Etienne, bon dernier de Ligue 1 et en plein doute. Ce premier "derby" entre les deux villes, dimanche (15h), coûtera cher dans la lutte pour le maintien.

On met des guillemets à "derby", car il y a débat entre les protagonistes, mais c'est en effet la première rencontre dans l'élite entre la capitale du Puy-de-Dôme, et celle de la Loire, distantes de 145km seulement. Et ce premier affrontement régional entre les deux clubs, qui aurait dû être une belle fête, se disputera pourtant dans un Geoffroy-Guichard vide, sans supporters, après les débordements lors de Saint-Etienne-Angers, le 22 octobre dernier.

Les fans des Verts sont en effet très en colère contre leur équipe, face à des résultats catastrophiques : dernier de Ligue 1 et aucune victoire en 12 matchs ! Les supporters stéphanois ont même prévu de se rassembler devant le stade Geoffroy-Guichard avant le match, pour demander la démission de l'entraîneur et de la direction. La défiance est telle que Saïf-Eddine Khaoui, le milieu de terrain clermontois, estime que "ça enlève un poids" aux joueurs de l'AS Saint-Etienne : "C'est à double tranchant : soit ça se passe bien et le public suit, soit ça se passe mal et ils en prennent plein la tête". Son coach Pascal Gastien n'est lui pas de cet avis.

Un match de la peur ?

Même s'il reste sur une seule victoire sur ses dix derniers matchs, Clermont arrive donc avec plus de sérénité et de certitudes. Et il sait très bien l'opportunité qu'il a contre ce monument en péril du football français. "Contre Marseille, il nous a manqué de l'efficacité. Mais j'étais satisfait de notre match au milieu de terrain. De manière générale, malgré nos deux dernières défaites, notre jeu était satisfaisant", explique le coach Pascal Gastien.

Attention quand même à ne pas sous-estimer une bête blessée comme l'est Saint-Etienne. Les Verts, forts de leur histoire, de leur fierté, de leur orgueil, n'ont pas le droit à la défaite face à un promu qui découvre la Ligue 1 pour la première fois de son histoire. Et Pascal Gastien sait que la qualité des joueurs stéphanois n'a pas disparu avec les tensions.

Il sait aussi la qualité du très expérimenté entraîneur adverse, Claude Puel, rompu aux joutes du football français, et solide capitaine dans la tempête qui secoue actuellement le club du Forez

Le Clermont Foot est donc quasiment dans une posture de favori, et tout autre résultat qu'une victoire serait une contre-performance dans la course au maintien (sept points séparent Clermont 15e, de Saint-Etienne, 20e). Il lui faudra donc rester sérieux, régler son souci d'efficacité (seulement trois buts inscrits sur le mois d'octobre), et redevenir hermétique (4 buts encaissés sur les quatre matchs du mois d'octobre). En un mot, réitérer la performance qui lui a permis de battre Lille, le 16 octobre dernier.

Quelques bobos

Pour ce match, Pascal Gastien sera toujours privé de Johan Gastien (suspendu), Jérôme Phojo, Yohann Magnin et Josué Albert (reprise). Même s'il est dans le groupe, une incertitude plane autour de Jason Berthomier, qui s'est entraîné à part cette semaine. Face à l'OM, le Bourbonnais était remplaçant au profit de Saïf-Eddine Khaoui. Or, l'ex-Marseillais était présent en conférence de presse vendredi, ce qui laisse à penser qu'il sera de nouveau titulaire à la place de Berthomier ce dimanche (en général, un joueur venu en conférence de presse sera titulaire pour le match). L'occasion pour lui d'enchaîner et de trouver encore plus de sensations, lui qui n'a montré des choses que par intermittence depuis son arrivée en Auvergne cet été.

Buteur face à Metz avant que l'arbitre intervienne pour une faute pas du tout évidente, Khaoui cherche toujours un déclic. Même chose, à une autre échelle, pour Mohamed Bayo. Pas dans son assiette face à Marseille après sa mésaventure routière, le meilleur buteur du club (6 buts) a face à lui un adversaire idéal (19e défense) pour se relancer. Jim Allevinah, qui joue "mieux depuis qu'il est revenu à des choses plus simples mais ça demande confirmation" selon son entraîneur, aura sûrement l'occasion d'enchaîner aussi et de marquer ce but qui lancerait sa saison. "Tout le monde jouera, il y aura besoin de tout le monde. Les joueurs me donnent des cartes pour ne pas les faire jouer, c'est plus facile, mais ce n'est pas ce que je veux", prévient Pascal Gastien.

ASSE / Clermont Foot, match à 15h, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne. Avant-match dès 14h40 !