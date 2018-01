Guingamp, France

Guingamp a enchaîné une troisième défaite consécutive en championnat ce samedi soir à Roudourou. Les hommes d'Antoine Kombouaré battus 3-0 par le FC Nantes.

Adrien Thomasson a ouvert le score à l'heure de jeu (1-0) avant que Sala n'accentue la marque sur pénalty après une main de Moustapha Diallo (2-0, 85'). Ngom a salé l'addition dans le temps additionnel (3-0).

Pas un tir cadré pour Guingamp

Preuve de la rencontre complètement manquée des Guingampais, ils n'ont pas cadré une seule de leurs six frappes ce samedi soir. Complètement impuissants face au bloc nantais.

Les Kita en tribune de presse

Scène originale dans les tribunes de Roudourou ce samedi soir. Le président du FC Nantes Waldermar Kita et son fils ont assisté à la rencontre depuis la tribune de presse et non pas en présidentielle. Waldemar Kita n'a pas été convié en tribune présidentielle selon ses dires mais aurait reçu d'autres places qui ne lui convenaient pas.

