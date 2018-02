Guingamp, France

Guingamp et Caen n'ont pu se départager ce samedi soir à Roudourou (0-0). Les hommes d'Antoine Kombouaré ont eu le ballon, sans pour autant se montrer dangereux. Les Caennais ont eu les meilleures opportunités dans ce match.

270 minutes sans marquer à Roudourou

Comme contre Lyon et Nantes, Guingamp n'a pas trouvé le chemin des filets. Pour la troisième fois de suite à domicile donc. Le dernier but marqué à Roudourou ? Contre Niort en Coupe de France. Les supporters d'En Avant n'ont pas vu de but chez eux depuis le 6 janvier. Frustrant. Pire, En Avant n'a pas cadré un tir ce samedi soir. Comme contre Nantes. Plus de 60% de possession de balle pour Guingamp mais trop stérile pour inquiéter Rémi Vercoutre. Le gardien caennais aura tremblé quand même en voyant le ballon passer devant ses buts sans que personne ne puisse le pousser au fond du côté d'En Avant (88').

Première titularisation pour Clément Grenier

Caen de son côté est tombé sur un excellent Kallé Johnsson. Face à Crivelli (10') ou Da Silva (81'). Décisif encore une fois. Rencontre marquée aussi pour la titularisation de Clément Grenier. L'ancien Lyonnais arrivé cet hiver du côté de Guingamp a fêté sa première titularisation ce samedi soir à Roudourou. Clément Grenier a joué 65 minutes avant de céder sa place à Marcus Thuram. Le milieu de terrain s'est d'ailleurs procuré une belle occasion dès la cinquième minute de jeu mais n'a pu trouver le cadre.

Le coach guingampais Antoine Kombouaré a lui été exclu à la pause et a assisté à la seconde période derrière la rambarde, à quelques mètres de son banc.

