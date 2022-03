Football - Ligue 1: Benoît Costil de retour dans le groupe bordelais avant le déplacement à Lille samedi 19h

Absent de l'entraînement la semaine passée et lors du succès des siens en amical vendredi dernier face à Alavés (1-2), le portier bordelais Benoît Costil a retrouvé les terrains cette semaine. Il candidate à une place dans le groupe qui fera le déplacement à Lille. Tout comme Baysse et Zerkane.

À deux jours du déplacement des Girondins à Lille (samedi 19 heures), le club bordelais tenait sa traditionnelle conférence de presse ce jeudi matin. L'avenir de Benoit Costil est rapidement arrivé sur le tapis. Le portier de 34 ans, qui avait dû composer avec les insultes d'une partie des supporters du virage sud face à Montpellier (0-2) a retrouvé les siens cette semaine : " Il est à nouveau sur le terrain depuis le début de la semaine. Il fait partie du groupe et en effet, il postule pour une place ce samedi à Lille... Après ce week-end de récupération, il s'est réfugié dans le travail. Avec son équipe de gardiens et Grégory (Coupet) ils ont bien travaillé, dans une ambiance très studieuse. Il est prêt pour cette fin de saison ".

David Guion à l'écoute de son groupe

Autres retours, Paul Baysse qui est apparu à l'heure de jeu face à Alavés postule pour le déplacement à Lille tout comme Mehdi Zerkane: " ils sont à nouveau dans le groupe. Les joueurs ont émis un souhait, c'est la réintégration de Paul Baysse et Mehdi Zerkane. Moi, je trouve que cet élan de solidarité est important. Tout compte dans notre situation. J'en ai discuté avec mes dirigeants, et en accord avec eux, j'ai décidé de les réintégrer" confie David Guion.

Trois suspendus en défense

Au rayon des absences, Jimmy Briand est actuellement le seul joueur blessé. Mais, d'autres absences sont à prévoir. Il y a tout d'abord l'inconnu de l'état de fraîcheur des internationaux : "ils sont tous de retour entre hier et ce jeudi, on fera un point sur les disponibilités" confie David Guion. Surtout, il y a les certitudes de l'absence de trois suspendus : Anel Ahmedhdzic, Marcela et Josuha Guilavogui: "Ce sont des joueurs qui évoluent tous dans la même zone, ça permet de donner la chance à des garçons qui n'ont pas eu l'opportunité de jouer jusqu'à maintenant. Certains auront du temps de jeu. À eux d'être performants".

David Guion appelle une nouvelle fois à l'union sacrée

Apparu souriant et détendu, David Guion a mis le cap sur la fin de saison. Alors qu'il ne reste plus que 9 matches aux Girondins pour sauver leur peau en Ligue 1, l'entraîneur bordelais espère que les tensions ne sont qu'un vieux souvenir et appelle à la mobilisation générale : "Il ne faut pas que la famille girondine se divise. Il faut qu'elle reste soudée, ça me semble essentielle pour l'avenir... C'est comme ça que les girondins, par le passé ont eu des résultats, parce que l'ensemble des composants du club, joueurs, supporters, direction sont restés soudés. Il doit être encore plus soudé face à l'adversité".

Dos au mur

Lanterne rouge de son championnat avec cinq points de retard sur Saint-Etienne qui occupe actuellement la place de barragiste, Bordeaux est clairement dos au mur. Mais le groupe souhaite rester mobilisé et croire en un improbable retour : "On sait que ça ne va pas être facile, mais tout le monde est concerné par l'objectif maintien. On le répète, tout le monde est concentré pour cet objectif maintien" confie Jimmy Briand, absent du déplacement au LOSC à cause d'une lésion musculaire. Vainqueurs d'Alavés en amical (2-1) vendredi dernier, les Girondins doivent désormais convertir en championnat : "Il y a urgence et on doit tous tirer dans le même sens" concluait David Guion, le coach bordelais. L'état d'urgence est décrété. Bordeaux se doit de bien voyager ce week-end pour aborder du mieux possible ce qui ressemble au match de la dernière chance dans dix jours, lors de la réception de Metz (19ème). Avec une partie du Matmut Atlantique fermé au public.