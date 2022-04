Football - Ligue 1 : Bordeaux n'a plus le droit à l'erreur à l'heure de recevoir Metz ce dimanche

Des semaines qu'à chaque match qui se profile, l'obligation de résultat est une réalité pour les Girondins. Mais ce dimanche, cette dimension d'urgence sera à son apogée à l'heure du coup d'envoi. Dernier de Ligue 1, Bordeaux qui n'a plus gagné le moindre match en championnat depuis un succès face à Strasbourg (4-3) fin janvier et dos au mur et se doit de l'emporter pour rester en vie et conserver un espoir de maintien.

Capitaliser sur le clean-sheet

Pour la première fois de la saison en championnat, Bordeaux n'a pas encaissé le moindre but à Lille (0-0) samedi dernier. Réduits à dix, juste après la demi-heure de jeu et l'expulsion de Kwateng, les Girondins ont su faire preuve de caractère : " Evidemment, on a loué l'état d'esprit du groupe. Mais il faut être juste, ce n'était pas un très grand match. Au bout de 30 minutes le match pour nous, il est fini, on se doit alors d'être bien organisé, c'est un autre match qui débute... Dans notre position, il faut être efficace et on a su tenir... À Lille, on a vu un groupe complétement concerné par l'objectif, on sent cette unité " confiait David Guion, l'entraîneur de Bordeaux. À 10 contre 11, sur la pelouse du champion de France en titre, Bordeaux a alors abandonné toute ambition de jeu, mais à su faire front autour d'un bloc solide, compact et d'un Gaëtan Poussin étincelant dans son but. Et si ce nul lançait réellement la mission de sauvetage des Girondins ?

Retrouver de l'allant offensif

À condition de bonifier ce nul par un succès face à Metz. Pour cela, Bordeaux devra une nouvelle fois se montrer solide défensivement. Mais, il faudra dans le même temps retrouver l'efficacité offensive, alors que les Girondins restent sur 4 matches sans avoir inscrit le moindre but. Plusieurs explications sont avancées par David Guion : " Dans notre animation, on doit demander beaucoup plus aux garçons autour des attaquants, qu'ils prennent beaucoup plus de responsabilités. Il faut que l'on soit plus juste dans cette avant-dernière et dernière passe. Mais ça, ça va aussi avec la confiance. J'espère qu'avec le travail à l'entraînement, j'espère que l'on va amener plus de qualité dans notre jeu, mais ça passe aussi par une remise en question individuelle ".

Retrouvailles avec le Matmut

Se lâcher, jouer libéré et être capable de répondre aux différents scénarios que ce match peut réserver, c'est l'autre objectif des Bordelais. Pour leur retrouvaille avec leur public, les Girondins devront avancer avec la bonne pression, faire preuve de maturité dans la gestion du match :" On a bien avancé depuis la trêve, il faut que les garçons soient totalement focus et seulement centrer sur leur performance, peu importe le temps de jeu qu'ils ont. Ce sont des matches importants, plus on se rapproche de la fin, plus ça à un vif intérêt. Derrière, on a une semaine à trois matches qui va être décisive... et ça passe par un succès dimanche pour bien lancer" concède le coach bordelais déterminé à l'heure d'accueillir Metz et qui cible clairement cette rencontre comme un tournant de cette fin de championnat : " L'issue de ce match-là va être déterminante pour la fin de saison".*

Ce vendredi, les Bordelais étaient au Matmut Atlantique pour s'entraîner et ont reçu la visite du maire de Bordeaux, Pierre Hurmic.

Briand toujours à l'infirmerie

Au rayon des absents pour recevoir Metz, Jimmy Briand (lésion musculaire au mollet) est en phase de réathlétisation et ne sera pas dans le groupe. Alberth Elis a retrouvé ses coéquipiers aujourd'hui. Il est incertain, mais pas encore forfait à 48 heures de la rencontre. Côté suspension, Kwateng manque à l'appel après son expulsion consécutive à deux jaunes lors du déplacement à Lille.