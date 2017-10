Football - Ligue 1 : c'est l'heure du Celtico !

Guingamp et Rennes ont rendez-vous ce samedi soir au Roudourou pour la neuvième journée de Ligue 1. Un match pas comme les autres, évidemment.

"C'est le match à ne pas perdre", préviennent les supporters d'En Avant venus encourager les joueurs à l'entraînement.

"Le bon moment pour prendre Rennes"

Guingamp, 11e au classement, reçoit un Stade Rennais mal en point, englué à la 15e place et qui ne compte qu'une victoire en Ligue 1 depuis le début de l'exercice 2017-2018. Si le coach guingampais Antoine Kombouaré admet que "c'est le bon moment pour prendre Rennes", il se méfie quand même : "l'an dernier ils ont pris 4 points contre nous. Et cette saison, sur les six points ramassés, ils en ont pris cinq à l'extérieur. Cela va être un match difficile, accroché." Guingamp devra en plus faire sans Rebocho, Martins Pereira et Coco, tous trois blessés. Lucas Deaux est lui suspendu.

A.Kombouaré : Pour nous c'est 3 points mais c'est surtout pour les supporters qu'il faut le gagner celui-là." #FBsport#EAGSRFCpic.twitter.com/S2FV8fJVyJ — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) October 12, 2017

Quel avenir pour Gourcuff ?

"J'ai l'air stressé ?" lâchait Christian Gourcuff après le match amical contre Brest à Quimper la semaine dernière. Histoire de faire retomber la pression qui pèse sur ses épaules. Depuis, il y a une conférence de presse express de huit minutes face aux journalistes locaux. Rennes a besoin de points et vient à Guingamp pour s'imposer. Une pelouse qui réussit bien au SRFC : lors des trois dernières saisons, deux victoires et un nul pour les Rennais.

Le Roudourou va faire du bruit

Vendredi soir, 16 000 billets avaient trouvé preneur pour ce Celtico. Le Roudourou et ses 18 000 places va donc être copieusement garni pour la venue des Rennais : "C'est le premier match qu'on coche sur le calendrier", reconnait Arnaud du Kop Rouge. Le club lui a mis en vente un t-shirt pour l'occasion où l'on peut y lire : "J'peux pas, j'ai Celtico". L'EAG avait prévu 500 t-shirts, tout est parti. Il a fallu repasser commande. Des t-shirt à vendre aux abords du stade ce samedi soir avant le match. Nicolas Benezet lui a prévenu les amis : "s'il faut voir un match à Guingamp, c'est celui-là. Contre Paris c'est un spectacle, là c'est l'émotion qui parle en tribunes."

