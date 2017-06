Football - Ligue 1 : Christophe Pélissier et ses joueurs de l'Amiens SC reprennent l'entraînement

De retour de vacances, l'entraîneur de l'Amiens SC va diriger cet après-midi la première séance de la saison. Christophe Pélissier a six semaines pour que son groupe soit prêt pour la toute première saison de l'histoire du club en Ligue 1 de foot. Le coach amiénois se confie à France Bleu Picardie.

Après deux jours de tests physiques, les footballeurs de l'Amiens Sporting Club retrouvent le ballon et la pelouse. A 15H, ce mercredi sur les terrains d'entraînement de la Licorne, les promus en Ligue 1 rechaussent les crampons et participent à la première séance de cette saison 2017 - 2018. Toujours aux manettes, Christophe Pélissier est rentré de vacances. La préparation, les recrues, les ambitions, l'état d'esprit. L'entraîneur picard se livre au micro de France Bleu Picardie.

Que la mayonnaise prenne rapidement

En cinq semaine de congés, Christophe Pélissier, auteur de deux montées consécutives avec Amiens n'a pas complètement coupé avec son métier d'entraîneur. "Il y a beaucoup de sollicitations", reconnaît-il tout en étant "ravi que l'on parle beaucoup du club". En contact à distance avec son staff, Christophe Pélissier a préparé les séances pour ses joueurs. Dimanche, tout le groupe partira en stage au Touquet pour une semaine avant une série de six matchs amicaux. Le baptême du feu dans l'élite est programmé pour le week-end du 5 août face au Paris Saint Germain au Parc des Princes.

Christophe Pélissier se confie dans Picardie Sports sur France Bleu Picardie. Copier

Avec pour l'instant cinq recrues (quatre départs), le mercato de l'ASC est lancé et le profil des joueurs qui arrivent en Picardie plaît à Christophe Pélissier. "Avec les contraintes financières que l'on connaît, ces arrivées sont très intéressantes", analyse le coach qui se dit aussi très heureux d'avoir pu conserver l'ossature du groupe "même si on ne peut avoir aucune certitude d'ici au 31 août (ndlr : fin du mercato d'été)".

On ira pas au Parc des Princes pour prendre des photos

Avec son staff, Christophe Pélissier a donc six semaines pour préparer au mieux ce groupe de joueurs qui pour beaucoup vont découvrir la Ligue 1. "Mathieu Bodmer va apporter toute son expérience dans le vestiaire et sur le terrain", estime Christophe Pélissier qui veut "tout faire pour que la mayonnaise prenne entre les anciens et les nouveaux".

Christophe Pélissier l'entraîneur d'Amiens va découvrir la Ligue 1 Copier

"Les nouveaux joueurs doivent comprendre ce qu'est l'esprit d'Amiens", dit encore le technicien. "Il faut mordre à pleines dents" dans cette Ligue 1, "regarder chacun de nos adversaires droit dans les yeux". Une formule qui vaut aussi pour le premier de ces adversaires que l'ASC ira défier début août, le Paris Saint Germain. "On ira pas au parc pour prendre des photos!"