Football Ligue 1: Clermont doit battre les Aiglons pour oublier le chaudron

Le Clermont Foot reçoit Nice ce dimanche (17H) au stade Montpied. Quinze jours après la défaite de Saint-Etienne, on va savoir si oui ou non les clermontois se sont remis de ces dernières minutes catastrophiques dans le chaudron.

Le Clermont Foot n'a terminé que trois rencontres sans encaisser de but cette saison, justement pour les trois victoires en Ligue 1. Tout sauf un hasard, quand la solidité défensive est là, les résultats aussi. Les clermontois avaient la meilleure défense de Ligue 2 la saison dernière avec seulement 25 buts encaissés. Leur point fort est devenu le point faible cette saison puisqu'Arthur Desmas est déjà allé chercher le ballon 26 fois au fond de ses filets, soit une moyenne de 2 buts encaissés par match, la 17e défense de Ligue 1.

On encaisse beaucoup de trop de buts à mon goût, Pascal Gastien

Il ne fallait évidemment pas s'attendre à une aussi grande solidité défensive cette saison, face à des équipes plus fortes et des attaquants de talent mais le Clermont Foot doit faire mieux derrière. Un problème collectif, les défenseurs ne sont pas les seuls concernés mais l'absence de Cédric Houtondji ne va rien arranger. Le défenseur central s'est blessé à l'adducteur à Saint-Etienne et s'est fait opérer cette semaine; il ne devrait pas revenir sur les terrains avant 2022. Pascal Gastien aura donc le choix ce dimanche entre Jean-Claude Billong et Josué Albert pour constituer la doublette avec Florent Ogier.

Quelle réaction après Saint-Etienne?

Une défense qui devra se confronter à la quatrième attaque de Ligue 1. L'OGC Nice a un potentiel offensif évident, les Delort, Dolberg, Gouiri, Kluivert et autres sont redoutables et un moment d'inattention peut être vite puni. Ils seront d'autant plus à surveiller qu'ils ont failli lors de la dernière rencontre face à Montpellier. Les niçois ont beaucoup gâché pour finir par perdre une rencontre qu'ils ont largement dominé. Christophe Galtier, leur entraîneur, attend donc une réaction au Montpied.

Un stade qui sera une nouvelle fois plein. L'attrait de la Ligue 1 ne faiblit pas et le coup d'arrêt de Saint-Etienne n'a rien changé pour les supporters. Reste à savoir s'il aura des conséquences chez les joueurs. Les trois buts encaissés dans le dernier quart d'heure ont forcément fait mal aux têtes mais cela doit aussi permettre de révéler le caractère de cette équipe. Les clermontois ont du talent, ils peuvent faire de belles choses, mais ils doivent aussi perdre une certaine naïveté.

Reste à savoir aussi dans quel état sont revenus les internationaux. Pour Saîf-Eddine Khaoui, les choses sont claires; il s'est blessé (entorse) à la cheville avec la sélection tunisienne et est forfait pour ce match. Pour le reste, le groupe retenu par Pascal Gastien est sans surprise même si on pensait que Yohann Magnin avait une chance de faire son retour sur le banc, puisqu'il a joué la semaine dernière à Châteauroux. Mais le milieu de terrain n'est pas dans le groupe.