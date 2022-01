Football Ligue 1: Clermont toujours à la recherche de points face à Rennes

Le Clermont Foot reçoit Rennes ce dimanche (15h) au stade Montpied. Un défi très compliqué pour une équipe clermontoise en grosse difficulté mais qui n'a plus le choix: il faut gagner pour ne pas s'enfoncer dans la course au maintien.

Les données sont les mêmes ce dimanche que mercredi face à Strasbourg. Le Clermont Foot se présente diminué, en manque de confiance et en grande difficulté offensive et défensive. En face, une équipe qui joue les premiers rôles, sûre de sa force et pleine de certitudes. Il n'y a malheureusement pas eu de miracle face aux alsaciens. Même si les clermontois n'ont pas démérité, Strasbourg s'est imposé sans vraiment trembler.

Il faudra pourtant faire un miracle face à Rennes pour ne plus trainer dans la course au maintien. Heureusement, les rivaux du Clermont Foot ne font guère mieux mais Metz et Troyes viennent de passer devant au classement, avec une simple victoire, et derrière Lorient et Bordeaux n'ont qu'un point de retard. La situation du Clermont Foot est fragile, tout comme le jeu que propose l'équipe en ce moment.

Une attaque stérile

Les clermontois n'ont toujours pas marqué le moindre but en 2022, en quatre rencontres. Les absences de Mohammed Bayo et Jim Allevinah, partis à la CAN, n'expliquent pas tout. D'ailleurs si Allevinah se fait remarquer lors de la Coupe d'Afrique avec deux buts en trois matches, ses statistiques en Ligue 1 ne sont pas au même niveau: aucun but et une passe décisive.

Les occasions de but sont plus rares qu'en début de saison (sans avoir heureusement totalement disparu) et le jeu de passes qui faisait la force de l'équipe est devenu stérile. Alors que défensivement, les petites erreurs n'ont toujours pas disparu et se payent toujours aussi cher. Les blessures, quelques baisses de forme individuelles, un effectif trop juste pour la Ligue 1, un manque réussite parfois, expliquent ce gros coup de moins bien mais Pascal Gastien ne trouve toujours pas la solution pour y remédier.

Les débuts de da Cunha?

L'entraîneur clermontois est bien conscient des insuffisances de son équipe. Il essaye pourtant d'avoir une prise sur les évènements, comme changer toute sa ligne d'attaque mercredi face à Strasbourg. Il a aussi tenté de déplacer des joueurs, pris le risque de mettre des titulaires au repos, de changer de tactique. Malheureusement, c'est sans réussite pour le moment.

Sauf qu'à force de ne plus avancer, le maintien risque de s'éloigner. Le Clermont Foot doit absolument stopper l'hémorragie dès ce dimanche, au risque de sombrer dans une spirale négative. Plus facile à dire qu'à faire face à une équipe comme Rennes, qui avait infligé un sévère 6 - 0 au match aller. Les clermontois n'ont de toute façon pas vraiment d'autre choix que de se surpasser. Même s'il faudra encore une (dernière?) fois faire avec la jauge des 5.000 supporters au Montpied.

Pour cette rencontre, il faudra se passer de Florent Ogier. Le capitaine est toujours en délicatesse avec sa cheville et les derniers tests n'ont pas permis de lui donner le feu vert. Plusieurs joueurs souffrent également de bobos mais sont aptes à jouer. Cette rencontre devrait aussi marquer les début de Lucas Da Cunha. Le niçois, prêté jusqu'à la fin de saison, est dans le groupe. Reste à savoir s'il débutera ou s'il sera en réserve sur le banc.

Cette rencontre entre le Clermont Foot et Rennes est à vivre en direct sur France Bleu Pays d'Auvergne ce dimanche dès 14H45. Commentaires d'Emmanuel Moreau et Thierry Coutard.