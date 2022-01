Football Ligue 1: Clermont se déplace à l'ASM

Le Rocher est une des places fortes du football français. Huit titres de champion de France, cinq Coupes de France, une Coupe de la Ligue, deux finales européennes (C1 et C2), le palmarès de l'ASM est l'un des plus beaux de la Ligue 1; seuls Saint-Etienne, Marseille et le Paris SG font mieux.

Mais ces heures de gloire commencent à dater. Certes, il y a eu le titre de champion en 2017, avec une équipe brillante dirigée par Jardim et la révélation Mbappé. Une exception après une longue période de pénurie qui ne semble pas terminée. L'AS Monaco est devenu un club instable, où les entraîneurs passent les uns après les autres, sans grand changement dans les résultats.

Un nouvel entraîneur

C'est pour cela que Niko Kovac vient d'être remplacé par Philippe Clément. L'entraîneur belge a fait ses grands débuts sur le banc à Nantes le week-end dernier et il dirigera ce dimanche son premier match à domicile. Le bilan comptable n'était pourtant pas si mauvais -7eme avec 30 points, à 6 points du podium- mais il est insuffisant pour un club du standing de Monaco.

Même si le Clermont Foot n'a pas le même prestige ni la même histoire, cette rencontre n'est pas pour autant inédite. Les deux équipes se sont affrontées en Ligue 2, lorsque l'ASM était descendue, entre 2011 et 2013. La première saison avait été favorable aux clermontois avec une victoire 1 - 0 au Montpied et un nul à Monaco. En revanche, les monégasques avaient remporté les deux rencontres la saison suivante, avec notamment un sévère 4 - 0 à Louis II. Les deux équipes se sont également affrontées en Coupe de France, c'était en 2005, un quart de finale remporté par l'ASM 1 à 0.

Ce dimanche, c'est donc en Ligue 1 que les deux clubs se retrouvent. Les monégasques avaient été supérieurs au match aller en s'imposant 3 - 1. Leur technique et leur puissance leur avait permis de s'imposer malgré une ouverture du score rapide de Mohammed Bayo. Le talent offensif de cette équipe avait fait la différence même si les clermontois avaient rivalisé. Ils étaient encore en découverte de la Ligue 1 à l'époque; Pascal Gastien espère que cette étape est passée et que ses joueurs ont acquis une meilleure maitrise, individuelle et collective.

Le retour d'Hountondji

C'est ce que l'on avait vu à Angers: une équipe clermontoise solidaire et efficace. Il faudra livrer un match du même ordre pour espérer un bon résultat ce dimanche. Malgré encore une fois les absents: Bayo, Allevinah et Khaoui qui disputent la Coupe d'Afrique des Nations (Monaco n'a aucun joueur à la CAN), Johan Gastien, suspendu après trois cartons jaunes reçus en 10 matches, ou Jean-Claude Billong, toujours pas remis.

Mais l'infirmerie du Clermont Foot se vide petit à petit. Une bonne nouvelle symbolisée par le retour dans le groupe de Cédric Hountondji. Le défenseur central sera probablement titulaire malgré un manque de rythme, comme c'était le cas la semaine dernière pour Florent Ogier et Jason Berthommier. Pascal Gastien aimerait pouvoir ménager ses joueurs, faire tourner son effectif, surtout au début d'une semaine à trois rencontres, mais il ne peut pas vraiment s'offrir ce luxe. Autre retour important, celui de Salis Abdul Samed.

Cette rencontre entre Monaco et le Clermont Foot est à vivre en direct sur France Bleu Pays d'Auvergne. Rendez-vous dès 14H45.