Football - Ligue 1 / David Guion (Bordeaux): "C'est un match fondamental"

Ce matin en conférence de presse, l'entraîneur bordelais David Guion a rapidement mis les pieds dans le plat. Alors qu'il n'a plus gagné en Ligue 1 depuis 6 matchs et près de deux moins, Bordeaux est dans l'obligation de réagir. Et vite : "On est face à un défi important dimanche. C'est un match fondamental. C'est important que l'on soit dans de bonnes dispositions pour l'emporter... On se doit d'avancer pour rattacher ce petit wagon de devant. ".

Un début de semaine chargé

Battus sur la pelouse du PSG, ce dimanche (3-0), les Girondins doivent trouver le bon levier pour se remettre la tête à l'endroit. Alors dès lundi, le coach a fixé le cap : "On a fait un retour vidéo dès le début de la semaine. C'était un retour musclé, de façon à ce que les garçons prennent conscience des choses. La vidéo est nécessaire pour ça. Les garçons ont été, à mon sens, perturbés par ce retour, ça me semble nécessaire de leur dire les choses en toute transparence".

David Guion ne se voile pas la face

Alors qu'il n'a plus marqué depuis deux matches, Bordeaux va devoir retrouver de l'allant offensif et surtout de la justesse pour se sortir d'une situation qui, si elle n'est pas irrévocable se complexifie à chaque nouvelle défaite : "La situation est très préoccupante. On est à dix journées de la fin et notre classement nous le rappelle. J'ose espérer que les garçons ont enclenché cette prise de conscience. Quand on est aux Girondins, on se doit d'être plus ambitieux, mais aujourd'hui, il y a la réalité de la situation. On se doit de réagir. On travaille fort pour réagir". Au Haillan, ce matin, la mission maintien est enclenchée. Alberth Elis a lui aussi fixé le cap en conférence de presse : "On sait ce que signifie ce match dimanche. Les Girondins, c'est un club historique. On a pris conscience de la situation. C'est le moment de relever la tête et d'y aller ". Pour joindre les actes aux paroles, l'international du Honduras restera à Bordeaux lors de la trêve internationale : "Ce serait risqué de rejoindre la sélection, avec la fatigue du voyage et après ma blessure. L'équipe (Bordeaux) a besoin de toute ma force et a besoin que mentalement aussi, je sois présent pour qu'on puisse avancer et arriver à atteindre l'objectif ".

Des raisons d'espérer

Privé de joueurs cadres depuis plusieurs semaines, David Guion a enfin apporté de bonnes nouvelles ce matin : "L'infirmerie se vide considérablement. Seul Amadou Traoré (inflammation) est aux soins. Je dois maintenant discuter avec les joueurs de retour pour savoir comment ils ont digéré la charge de travail cette semaine. Inévitablement, ça entraîne de la concurrence. Je pense qu'on en a besoin. J'ai besoin d'avoir un groupe mobilisé. Cette concurrence peut m'amener à changer certaines choses". Briand, Costil et consorts ont donc repris le chemin de l'entraînement. Et si les cadres marquaient leur retour en redonnant une dynamique positive aux Girondins ? Premier élément de réponse dès dimanche.

