Football - Ligue 1 - David Guion : " Je n'ai pas attendu ce match pour croire au maintien "

Un léger sourire en introduction, l'impression du travail bien fait. C'est l'image de David Guion, l'entraîneur bordelais après le match à Pierre Mauroy, samedi soir, lors du résultat nul entre Lille et Bordeaux (0-0). Alors qu'il reste huit rencontres de championnat avant l'épilogue de la saison, Bordeaux s'est donné le droit de continuer à y croire. Malgré une infériorité numérique consécutive aux deux avertissements reçus par Kwateng en à peine quinze minutes, synonymes d'expulsion (35e). Mais, les Bordelais ont su se montrer solidaires pour ne pas encaisser de but. Un premier clean sheet cette saison pour les Bordelais, qui restent derniers de Ligue 1, mais sont toujours en course pour un retour fou dans la course au maintien. En recevant Metz dimanche prochain, Bordeaux devra bonifier par un succès pour réellement débuter sa course au maintien. Entretien d'après-match, avec David Guion.

Ce match nul, un résultat qui donne de l'espoir pour la suite ?

David Guion : " C'est le point de la solidarité. Comme on l'avait dit avec les joueurs, il fallait montrer beaucoup de solidarité, par rapport à tout ce qui s'était passé ces derniers jours. C'est un match que l'on a très bien débuté. J'ai bien aimé notre première demi-heure, à 11 contre 11. On a fait ce que l'on avait dit, on a trouvé les espaces, on arrivé à bien remonter les ballons. On était vraiment bien dans notre match. Et après, il y a, à nouveau ce fait de jeu. Nous savons que dans notre position, et on le voit à chaque match, l'arbitrage nous est régulièrement défavorable. Sur la première faute que l'arbitre siffle, il n'y a pas de faute. Il y a de l'engagement tout simplement, mais c'est le foot, ce sont les duels, c'est normal. C'est une expulsion très très très sévère. Malgré tout cela, les joueurs sont restés unis, soudés. Après, on a subi évidemment. On a fait preuve de beaucoup de générosité, ce qui nous a permis d'aller chercher ce point. Ce que l'on a affiché ce soir comme valeurs, ça va être la base pour les 8 derniers challenges qui nous attendent ".

L'opération maintien est lancée, les Girondins ne sont pas morts ?

David Guion : " Je l'ai toujours pensé. Je n'ai pas attendu ce match pour croire au maintien, je vous le dis depuis que je suis arrivé. Je connais mes joueurs, je sais comment on a travaillé. C'est vrai que venir faire un match nul, chez le champion de France, à 10 contre 11 pendant une heure, j'espère que ça va amener de la confiance. Ce clean sheet après lequel courent les joueurs depuis le début de la saison va aussi leur prouver, qu'avec cette solidarité, cette communication, et surtout de l'entraide, on est capable d'aller chez le champion de France sans prendre de but ".

Il faut désormais enchaîner, renouer avec le succès. Il faut pour cela retrouver de l'efficacité offensive ?

David Guion : " Sur la première demi-heure, on a fait jeu égal avec cette équipe lilloise. On leur a même posé des soucis, tout en gardant un bon équilibre, c'était vraiment intéressant. Il va falloir s'appuyer sur ce que l'on a fait d'un point de vue des valeurs, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut maintenant avoir de l'efficacité offensive, évidemment, mais c'est un petit peu plus facile à 11 contre 11. On a besoin d'avoir un groupe concerné, d'avoir de la concurrence. Ce soir, des garçons ont marqué des points ".

Dès la fin du match, vos joueurs ont été au pied de la tribune où vos supporters avaient pris place. C'était important ?

David Guion : " Oui, c'est important. Il faut que l'on reste soudé, ensemble, avec nos supporters. Encore une fois, ils ont été formidables, ils ont fait le déplacement, ils sont venus nombreux à Lille. On sait que l'on a des supporters fidèles, à nous aussi de les reconquérir, et c'est vrai, qu'en montrant, et en affichant des qualités comme ce soir, je pense qu'ils sont fiers de leurs joueurs. J'espère surtout qu'ils vont être fier, dans les matches qui vont arriver, parce qu'il faut maintenant avancer avec des victoires et avec trois points, pour quitter cette dernière place ".