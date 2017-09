Football - Ligue 1 : des regrets pour Guingamp, battu à Lyon (2-1)

Guingamp a enregistré sa troisième défaite de la saison ce dimanche après-midi à Lyon (2-1). Les hommes d'Antoine Kombouaré peuvent avoir des regrets.

Ils méritaient beaucoup mieux. Les joueurs de l'En Avant se sont inclinés 1-0 dans le Rhône ce dimanche après-midi après avoir embêté l'OL tout le match sans parvenir à marquer.

Un peu trop d'espace laissé à Diaz...

Les Guingampais ont d'entrée de match bousculé les Lyonnais, se procurant durant toute la partie les meilleures occasions. Mais à la 20e minute, Mariano Diaz, ancien joueur du Real Madrid a eu le champ libre à l'entrée de la surface pour ajuster le portier de l'EAG. Rageant. Avant et après, c'est bien sur le but d'Anthony Lopes que ça a le plus chauffé. Le portier lyonnais a sauvé les siens notamment face à Lucas Deaux à deux reprises (7', 49'). Marcus Thuram s'y est essayé aussi. Sans succès. Après de nombreux efforts, l'En Avant a fini par égaliser grâce à ce même Thuram (71') mais sur l'engagement, Fekir a redonné l'avantage aux Lyonnais. Guingamp aura tiré 13 fois au but dans cette rencontre.

Les hommes d'Antoine Kombouaré se retrouvent douzièmes au classement, pendant que l'OL remonte sur le podium. Samedi prochain, Guingamp recevra Lille pour le compte de la sixième journée de Ligue 1.

