Football - Ligue 1 : Etienne Didot délivre Guingamp à la dernière seconde contre Lille (1-0)

Guingamp y a cru jusqu'au bout et a fini par faire plier Lille ce samedi soir lors de la sixième journée de Ligue 1.

Dans un match assez fermé, Guingamp a trouvé l'ouverture face au LOSC de Marcelo Bielsa à la toute dernière seconde !

Didot délivre le Roudourou

On joue la 92e minute. Une dernière offensive guingampaise et la délivrance : une frappe de loin de Didot qui finit sa course dans le petit filet. 1-0. Affaire pliée.

Avant cela, il y aura eu des opportunités quand même pour les Bretons, qui ont nettement dominé la deuxième période. Cette frappe de Marcus Thuram qui a trouvé le poteau à la 73' par exemple. Un peu plus tôt, l'attaquant guingampais a manqué un face à face devant le portier lillois Mike Maignan.

Troisième victoire de la saison pour En Avant qui retrouve la première partie de tableau. Les hommes d'Antoine Kombouaré iront à Bordeaux la semaine prochaine.